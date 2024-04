SORANA CÎRSTEA RĂMÂNE JUCĂTOAREA DE TENIS DIN ROMÂNIA CU CEA MAI BUNĂ LINIE DE CLASAMENT

Gabriela Ruse a fost cea mai activă jucătoare a României în circuitul WTA, reușind să ajungă până în sferturile turneului de la Rouen. Această performanță i-a adus un salt important în ierarhia mondială.

Gabriela Ruse a ajuns până în sferturile turneului WTA de la Rouen, iar acest rezultat a ajutat-o să urce 19 locuri în clasamentul mondial.

Fără turneu jucat în săptămâna precedentă, Simona Halep rămâne cu 10 puncte în clasament și se află pe locul 1150. Dubla campioană de Grand Slam a precizat că nu va mai participa la turneul de la Madrid (23 aprilie – 5 mai / WTA 1000) și se va antrena în continuare alături de Carlos Martinez, scrie hotnews.ro.

30. Sorana Cîrstea 1748 (-1 locuri)

64. Ana Bogdan 1054

73. Jaqueline Cristian 923 (+1)

128. Irina Camelia Begu 612

143. Elena Gabriela Ruse 532 (+19)

168. Irina Bara 445 (-13)

196. Anca Todoni 390 (-5)

209. Miriam Bulgaru 365 (-14)

231. Cristina Dinu 331 (+2)

239. Andreea Mitu 314 (-17)

1150. Simona Halep 10 (-4)

A fost o săptămână fără rezultate notabile la dublu, iar Monica Niculescu rămâne jucătoarea din țara noastră cu cea mai bună clasare în această ierarhie (a urcat o poziție).

43. Monica Niculescu 1940 (+1 locuri)

83. Elena Gabriela Ruse 1184

169. Oana Gavrilă 526 (+1)

189. Irina Bara 471 (-22)

207. Andreea Mitu 430 (-21)

214. Jaqueline Cristian 404 (-1)

265. Cristina Dinu 332 (+1) etc.

Iga Swiatek, lideră autoritară – Urcare pentru Sloane Stephens

Top 5 WTA rămâne același, cu Iga Swiatek se află în fruntea clasamentului mondial. Poloneza este urmată de Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Elena Rybakina și Jessica Pegula.

După succesul de la Rouen, Sloane Stephens a urcat 6 poziții în ierarhia WTA. Elena Rybakina și-a consolidat locul 4, după triumful de la Stuttgart, mai anunță hotnews.ro.

1. Iga Swiatek 10560 puncte

2. Aryna Sabalenka 7848

3. Coco Gauff 7258

4. Elena Rybakina 6293

5. Jessica Pegula 4870

6. Maria Sakkari 4195

7. Marketa Vondrousova 4090 (+1)

8. Qinwen Zheng 4000 (-1)

9. Ons Jabeur 3533

10. Jelena Ostapenko 3438

33. Sloane Stephens 1625 (+6)

220. Bianca Andreescu 343 (-1)

221. Emma Răducanu 343 (+82) etc.

CRISTI BĂLAȘA, VIITORUL PREȘEDINTE AL CHINDIEI?

Într-o apariție la Columna Tv, Cristi Bălașa, actualmente angajat al clubului Concordia Chiajna a recunoscut că se află în discuții avansate pentru preluarea funcției de președinte al Chindiei Târgoviște:

„Înainte de meciul din decembrie am luat masa cu Gabriel Boriga și am discutat despre venirea mea la club. Apoi, de curând, am vorbit cu președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, care mi-a spus să am răbdare. Dacă voi fi pus la Chindia, am de gând să aduc șapte-opt localnici, și vă dau și câteva nume: Corbu, Ispas, Martac, Șerban, Florea. Ar mai fi în vederile mele și câțiva străini, plus ce-aș opri din lotul actual”, s-a exprimat Bălașa.

Fostul mijlocaș al echipei târgoviștene de la mijlocul anilor 90 s-a arătat contrariat de numirea lui Lorin Petrescu în funcția de oficial al clublui târgoviștean: „Pe mine m-a surprins această alegere a președintelui de atunci, Lorin Petrescu. Una total neinspirată, dacă vreți părerea mea sinceră. Trebuia instalat un localnic, aveau în club pe Nicu Croitoru și îl puteau pune, dacă nu de la începutul sezonului, măcar după plecarea lui Vasile Miriuță”, a vorbit Bălașa.

Același oficial al Concordiei Chiajna a subliniat faptul că în eventualitatea în care s-ar înțelege cu Chindia, va încerca o reconstrucție din temelii, iar jucătorii aduși vor fi dâmbovițeni: ”O echipă de Liga a 2-a ar trebui să fie axată pe localnici. Când am promovat cu Micul Ajax (n.r Chindia) în 1996, 90 la sută dintre jucători erau localnici”, a mai spus Cristian Bălașa, fost mijlocaș la Chindia, FC Argeș, Farul, FC Oradea, FCM Târgoviște și Concordia Chiajna, în prezent director sportiv la Concordia Chiajna.