SORANA CÎRSTEA, PE TABLOUL PRINCIPAL DE LA US OPEN

Simona Halep este singura jucătoare din România care a prins lista capilor de serie la US Open 2022, ceea ce înseamnă că sportiva din Constanța va avea un traseu mai lejer. O altă veste bună este aceea că Jaqueline Cristian ar putea reveni pe teren la US Open, după accidentarea gravă suferită la genunchi în acest sezon.

Federatia Romana de Baschet, cu sprijinul Ministerului Sportului, si in parteneriat cu Primaria Municipiului Ploiesti, Primaria Blejoi si Primaria Bucov, organizeaza, in perioada 29 iulie – 7 august, cel mai mare eveniment european juvenil organizat de tara noastra in acest an, FIBA U18 European Championship 2022, Division B. Astfel, trei […]