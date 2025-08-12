SORANA CÎRSTEA PARCURS EXCEPȚIONAL LA CINCINNATI

Sorana Cîrstea e în turul 3 la Cincinnati. După ce a învins-o pe vicecampioana olimpică, românca a eliminat-o pe favorita 22, Magdalena Frech, la capătul unei partide pe muchie de cuțit, scrie Eurosport.ro.

Partida a început cu jucătoarea noastră la serviciu. Primul game a fost unul alb, în care Sorana nu a cedat vreun punct. Imediat a venit replica adversarei, care a închis și ea repede game-ul, egalând la 1.

A fost momentul în care Cîrstea a cedat pe propriul serviciu, după ce adversara sa și-a procurat 3 mingi de break. Imediat, tricolora a avut și ea două șanse de a face rebreakul, însă le-a irosit pe ambele și Frech a făcut 3-1.

Jucătoarea din Polonia și-a păstrat avantajul de două game-uri până la 5-4, când a servit pentru a închide primul set. Românca și-a ridicat nivelul de joc exact când a fost nevoie și a câștigat două game-uri consecutive la 0, pentru a egala la 5 și a trimite setul în prelungiri.

Ambele sportive și-au făcut ulterior serviciul, astfel că s-a ajuns în tiebreak. Aici, tot Sorana a avut nevii mai tari și s-a impus cu 7-4, după ce a fost din nou condusă, cu 3-1. Ea a închis setul cu 7-6, după o oră și 2 minute de joc.

Setul secund a început cu un oarecare echilbru, cele două tenismene reușind să-și mențină ritmul până la 2-2. Frech a făcut 3-2, iar apoi a obținut o minge de break de care a și profitat rapid, distanțându-se la 4-2.

Cîrstea a cedat complet inițiativa și a pierdut cel de-al doilea set cu 6-2, urmând ca totul să se joace în decisiv.

Aici, Sorana Cîrstea s-a impus cu 6-4, calificându-se în turul 3, acolo unde o va întâlni pe câștigătoarea duelului Yue Yuan – Diana Shnaider. Într-o posibilă optime de finală, românca ar putea da peste Iga Swiatek, poloneza începând azi cu o victorie clară împotriva Anastasiei Potapova.