Sorana Cîrstea, nominalizată la „Revenirea anului” WTA după un parcurs spectaculos în 2025

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Sorana Cîrstea încheie un an excepțional și a fost nominalizată de Asociația Tenisului Feminin (WTA) la categoria „Revenirea anului”. Sportiva română a urcat de pe locul 169 în iunie 2025 până pe poziția 44 WTA, impresionând întreaga comunitate internațională de tenis.

La aceeași categorie concurează nume importante precum Belinda Bencic, Barbara Krejcikova, Anastasija Sevastova și Marketa Vonfrousova. Parcursul Soranei a fost remarcat și de presa americană, care a apreciat efortul intens depus și a sugerat că revenirea ei merită un documentar Netflix.

WTA va anunța câștigătoarea premiilor de final de sezon în următoarele săptămâni, iar Sorana Cîrstea rămâne o candidată puternică pentru recunoașterea internațională.

Foto: gsp.ro

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

