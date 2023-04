SORANA CÎRSTEA: „EU ÎMI ȘTIU FOARTE BINE POTENȚIALUL”

Pe aeroport, revenirea în România, jucătoarea din Târgoviște a trasat câteva concluzii după parcursul său din ultima lună, care a readus-o în prim-plan în tenisul mondial.

„Am spus-o de la începutul anului, am muncit foarte mult să fiu aici și mă bucur că și rezultatele sunt acum pe măsura muncii. A fost o lună foarte frumoasă și plină de un tenis de calitate. Am un gust amar legat de semifinală, simțeam că pot mai mult, dar asta este, învăț din greșeli și sper că voi menține acest nivel de tenis de acum încolo.

Eu îmi știu potențialul, îmi știu nivelul de joc, știu ce pot să fac. Din cauza acesta, am tras mult, mi-am luat un antrenor nou, oameni de calitate, fiindcă simțeam că potențialul meu este mai mare decât rezultatele reușite în ultimii ani”, a declarat Sorana Cîrstea, la revenirea pe pământ românesc.

Întrebată de reporterul GSP ce ar alege între un titlu de Grand Slam și o clasare în Top 10, Sorana a ales un răspuns temperat:

„N-o s-o mai spun cu voce tare, pentru că eu am obiectivele mele, atât legate de rezultate, cât și de clasament. Rezultatele sunt o consecință a jocului și a muncii de zi cu zi! Vom vedea ce va fi, voi încerca s-o țin pe aceeași linie și sper să continui în același mod”.

Semifinalista de la Miami îi dă credit lui Thomas Johansson, noul său antrenor, pentru revirimentul din acest an:

„Am început să lucrăm în octombrie, în perioada în care eram scoasă din circuit din cauza unei accidentări la umăr. Cred că Thomas are o viziune bună asupra jocului, are multă experiență la nivel înalt, e un fost câștigător de Grand Slam. Simt că există o chimie specială. Mereu am vorbit frumos de antrenorii mei de dinainte, sunt recunoscătoare față de toți, dar cu Thomas am făcut acest click. Ne completăm foarte, foarte bine”, a punctat Cîrstea.