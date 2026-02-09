Sorana Cîrstea (35 ani, 36 WTA) a cucerit titlul Transylvania Open 2026, după o finală fără istoric în care a învins-o pe Emma Răducanu (23 ani, 30 WTA) cu 6-0, 6-2

În doar 64 de minute, românca și-a demonstrat experiența și determinarea, adjudecându-și primul set fără să piardă vreun game și cedând doar două în setul secund.

Premiu câștigat: 37.390 dolari (~31.000 euro)

Clasament WTA: urcă pe locul 31 cu 1.499 puncte

Titluri WTA la simplu: 4

Sorana a parcurs cu succes întreg turneul:

Turul I: 6-4, 6-4 cu Rakhimova

Turul II: 6-1, 6-0 cu Zidansek

Sferturi: 7-5, 6-4 cu Potapova

Semifinale: 6-0, 6-3 cu Snigur

Finala: 6-0, 6-2 cu Răducanu

Într-un mesaj emoționant, Sorana a mulțumit fanilor și Simonei Halep:

„Voi ați făcut această săptămână cea mai frumoasă din viața mea. Suportul vostru mi-a dat aripi!”

Aceasta a fost ultima participare a Soranei la Transylvania Open, un moment memorabil în cariera sa.