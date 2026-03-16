Șoferii care sunt prinși că circulă pe drumurile naționale fără rovinietă riscă amenzi destul de mari.

Mai multe camere pentru depistarea celor care circulă fără să plătească această taxă au fost montate în România.

CNAIR anunță că în prezent, în România sunt instalate peste 70 de camere pentru depistarea șoferilor care circulă fără rovinietă.

ata unde sunt amplasate camerele pentru depistarea șoferilor care circulă pe drumurile naționale și autostrăzi fără rovinietă:

Judetul Alba: DN1 – Sebes

Judetul Arad: DN7 – Nadlac, DN79 – Arad

Judetul Arges: DN65 A – Buzoesti

Judetul Bacau: DN11 – Sanduleni, DN15 – Garleni, DN2 – Nicolae Balcescu (camera

dubla)

Judetul Bihor: DN1 – Osorhei

Judetul Bistrita-Nasaud: DN17 – Tiha Bargaului

Judetul Botosani: DN29 – Baisa

Judetul Brasov: DN1 – Timisul de Sus, DN1 – Sercaia, DN11 – Lunca Calnicului, DN11

– Harman (camera dubla), DN73 – Rasnov

Judetul Braila: DN21 – Baraganul, DN22 – Movila Miresii, DN2B – Lacu Sarat

Judetul Buzau: DN2 – Maracineni (camera dubla)

Judetul Caras-Severin: DN6 – Mehadia, DN58 – Soceni

Judetul Calarasi: DN3 – Cuza Voda

Judetul Cluj: Autostrada A3 – Gilau (camera dubla), DN75 – Mihai Viteazu, DN1 –

Valcele (camera dubla), DN1C – Jucu

Judetul Constanta: DN38 – Movilita

Judetul Covasna: DN12 – Sfantu Gheorghe

Judetul Dambovita: Autostrada A1 – Petresti (camera dubla), DN71 – Ulmi

Judetul Dolj: DN6 – Cosoveni, DN55 – Bratovoesti, DN56 – Podari, DN65 – Pielesti

Judetul Galati: DN25 – Sendreni, DN26 – Vanatori, DN24 – Cosmesti

Judetul Gorj: DN66 – Dragutesti

Judetul Giurgiu: DN5 – Calugareni (camera dubla)

Judetul Harghita: DN12 – Sandominic, DN13A – District Harghita

Judetul Hunedoara: DN66 – Bacia, DN7 – Sacamas

Judetul Ialomita: Autostrada A2 – Fetesti (camera dubla), DN2A – Giurgeni

Judetul Iasi: DN2 – Motca, DN28 – Letcani (camera dubla), DN24 – Popricani

Judetul Ilfov: Autostrada A2 – Glina (camera dubla), Autostrada A3 – Snagov (camera dubla)

Judetul Maramures: DN18 – Moisei

Judetul Mures: DN15 – Sangeorgiu de Mures, DN13 – Balauseri

Judetul Neamt: DN15 – Vaduri, DN15 – Calugareni

Judetul Prahova: DN1 – Barcanesti/ Romanesti (camera dubla), DN72 – Bratasanca,

DN1B – Albesti (camera dubla), DN1A – Maneciu

Judetul Satu Mare: DN19 – Decebal

Judetul Salaj: DN 1F – Romanasi

Judetul Suceava: DN2 – Iacobesti, DN17 – Vama

Judetul Teleorman: DN6 – Draganesti Vlasca

Judetul Timis: DN59 – Jebel, DN6 – Sannicolau Mare, DN69 – Ortisoara

Judetul Tulcea: DN22A – Cataloi

Judetul Vaslui: DN24 – Crasna, DN24B – Risesti

Judetul Valcea: DN64 – Ionesti, DN67 – Budesti, DN7 – Calimanesti/Seaca

Judetul Vrancea: DN23 – Vulturu

Amenzile pentru neplata rovinietei diferă în funcție de autovehicul. Astfel, în cazul autoturismelor acestea sunt cuprinse între 250 și 500 lei, în timp ce în cazul vehiculelor de transport marfa sub 3.5 tone amenzile sunt cuprinse între 750 și 1.250 lei.

Vehiculele de transport marfa 3.5 și 7.5 tone si cele de transport persoane cu 9 – 23 locuri pe scaune (inclusiv soferul) plătesc amenzi cuprinse între 1.250 și 1.750 lei.

În cazul vehiculelor de transport marfa de 7.5 – 12 tone si a celor de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv soferul) amenda pentru neplata rovinietei este cuprinsă între 1.750 – 2.250 lei.