Șoferii care sunt prinși că circulă pe drumurile naționale fără rovinietă riscă amenzi destul de mari.

Mai multe camere pentru depistarea celor care circulă fără să plătească această taxă au fost montate în România.
CNAIR anunță că în prezent, în România sunt instalate peste 70 de camere pentru depistarea șoferilor care circulă fără rovinietă.
ata unde sunt amplasate camerele pentru depistarea șoferilor care circulă pe drumurile naționale și autostrăzi fără rovinietă:
Judetul Alba: DN1 – Sebes
Judetul Arad: DN7 – Nadlac, DN79 – Arad
Judetul Arges: DN65 A – Buzoesti
Judetul Bacau: DN11 – Sanduleni, DN15 – Garleni, DN2 – Nicolae Balcescu (camera
dubla)
Judetul Bihor: DN1 – Osorhei
Judetul Bistrita-Nasaud: DN17 – Tiha Bargaului
Judetul Botosani: DN29 – Baisa
Judetul Brasov: DN1 – Timisul de Sus, DN1 – Sercaia, DN11 – Lunca Calnicului, DN11
– Harman (camera dubla), DN73 – Rasnov
Judetul Braila: DN21 – Baraganul, DN22 – Movila Miresii, DN2B – Lacu Sarat
Judetul Buzau: DN2 – Maracineni (camera dubla)
Judetul Caras-Severin: DN6 – Mehadia, DN58 – Soceni
Judetul Calarasi: DN3 – Cuza Voda
Judetul Cluj: Autostrada A3 – Gilau (camera dubla), DN75 – Mihai Viteazu, DN1 –
Valcele (camera dubla), DN1C – Jucu
Judetul Constanta: DN38 – Movilita
Judetul Covasna: DN12 – Sfantu Gheorghe
Judetul Dambovita: Autostrada A1 – Petresti (camera dubla), DN71 – Ulmi
Judetul Dolj: DN6 – Cosoveni, DN55 – Bratovoesti, DN56 – Podari, DN65 – Pielesti
Judetul Galati: DN25 – Sendreni, DN26 – Vanatori, DN24 – Cosmesti
Judetul Gorj: DN66 – Dragutesti
Judetul Giurgiu: DN5 – Calugareni (camera dubla)
Judetul Harghita: DN12 – Sandominic, DN13A – District Harghita
Judetul Hunedoara: DN66 – Bacia, DN7 – Sacamas
Judetul Ialomita: Autostrada A2 – Fetesti (camera dubla), DN2A – Giurgeni
Judetul Iasi: DN2 – Motca, DN28 – Letcani (camera dubla), DN24 – Popricani
Judetul Ilfov: Autostrada A2 – Glina (camera dubla), Autostrada A3 – Snagov (camera dubla)
Judetul Maramures: DN18 – Moisei
Judetul Mures: DN15 – Sangeorgiu de Mures, DN13 – Balauseri
Judetul Neamt: DN15 – Vaduri, DN15 – Calugareni
Judetul Prahova: DN1 – Barcanesti/ Romanesti (camera dubla), DN72 – Bratasanca,
DN1B – Albesti (camera dubla), DN1A – Maneciu
Judetul Satu Mare: DN19 – Decebal
Judetul Salaj: DN 1F – Romanasi
Judetul Suceava: DN2 – Iacobesti, DN17 – Vama
Judetul Teleorman: DN6 – Draganesti Vlasca
Judetul Timis: DN59 – Jebel, DN6 – Sannicolau Mare, DN69 – Ortisoara
Judetul Tulcea: DN22A – Cataloi
Judetul Vaslui: DN24 – Crasna, DN24B – Risesti
Judetul Valcea: DN64 – Ionesti, DN67 – Budesti, DN7 – Calimanesti/Seaca
Judetul Vrancea: DN23 – Vulturu
Amenzile pentru neplata rovinietei diferă în funcție de autovehicul. Astfel, în cazul autoturismelor acestea sunt cuprinse între 250 și 500 lei, în timp ce în cazul vehiculelor de transport marfa sub 3.5 tone amenzile sunt cuprinse între 750 și 1.250 lei.
Vehiculele de transport marfa 3.5 și 7.5 tone si cele de transport persoane cu 9 – 23 locuri pe scaune (inclusiv soferul) plătesc amenzi cuprinse între 1.250 și 1.750 lei.
În cazul vehiculelor de transport marfa de 7.5 – 12 tone si a celor de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv soferul) amenda pentru neplata rovinietei este cuprinsă între 1.750 – 2.250 lei.