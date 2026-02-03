Șoferii care pornesc la drum cu farurile înghețate sau cu un „strat de rezervă” de zăpadă riscă amenzi record conform noilor prevederi ale Codului Rutier.

Dacă pornești la drum cu geamurile doar parțial curățate, riști o sancțiune din clasa a III-a. Aceasta presupune între 6 și 8 puncte-amendă, ceea ce înseamnă o plată cuprinsă între 1.215 și 1.620 de lei. Deși în spațiul public au existat confuzii privind încadrarea acestor sume, pragul de 1.620 de lei reprezintă plafonul maxim al clasei a III-a și este sancțiunea standard pentru vizibilitate redusă.

Legea este clară: nu doar parbrizul trebuie să fie imaculat. Siguranța în trafic depinde de un set complet de reguli: