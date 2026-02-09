SITUAȚIA TRAFICULUI

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile.

Sunt semnalate precipitații slabe sub formă de ninsoare, pe alocuri cu depuneri pe partea carosabilă, astfel că se circulă în condiții de iarnă pe mai multe drumuri din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț și Prahova, fără a fi impuse restricții de trafic. Se acționează cu utilaje pentru deszăpezire.

Vizibilitatea în trafic este scăzută din cauza ceții sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Arad, Brașov, Cluj, Maramureș și Timiș.

Pe autostrada A3 București – Ploiești, tronsonul kilometric 43 – 52, sunt înregistrate precipitații sub formă de ninsoare, carosabilul fiind umed. Pe restul arterelor rutiere principale, respectiv autostrăzile A0 Centura București, A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A7 Ploiești – Adjud, DN 1 Ploiești – Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, se circulă pe un carosabil umed, fiind înregistrate, pe alocuri, precipitații sub formă de ploaie, însă vizibilitatea în trafic este bună.

Reamintim că începând din data de 4 februarie a fost instituită măsura închiderii circulației rutiere pe DN7C (Transfăgărășan), pe tronsonul kilometric 61+500 metri – 61+750 metri, în zona localității Arefu, județul Argeș, până la data de 20 martie 2026.

Măsura este necesară în vederea executării unor lucrări de retehnologizare a amenajării hidrotehnice Vidraru (înlocuire grătare aferente barajului), lucrări care presupun staționarea unei macarale pe partea carosabilă.

Acestea vor fi executate în intervalele orare 08:00 – 11:00 și 13:00 – 18:00, de luni până joi (pentru a asigura și circulația riveranilor în anumite perioade), respectiv 08:00 – 11:00, de vineri până duminică (pentru a permite și tranzitul turiștilor).

Precizăm că pe DN7C, pe sectorul kilometric 104 – 130+800 metri (între Piscu Negru și Bâlea Cascada), circulația rutieră este închisă pe timp de iarnă, redeschiderea fiind programată, de regulă, la începutul sezonului cald.

Pentru reducerea riscului rutier, recomandăm conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul prin îndepărtarea zăpezii sau a gheții de pe geamuri!

Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi!