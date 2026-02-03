SITUAȚIA TRAFICULUI, recomandăm conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile.

Vizibilitatea în trafic este scăzută din cauza ceții sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Bihor și Teleorman, iar în funcție de condițiile locale este favorizată formarea poleiului.

Este semnalată ceață, cu reducerea vizibilității sub 300 de metri pe tronsonul kilometric 64 – 149 al autostrăzii A1 București – Pitești, dar și între kilometrii 10 – 160, pe autostrada A2 București – Constanța, vizibilitatea fiind scăzută, pe alocuri, sub 200 de metri,

Pe celelalte artere rutiere principale, respectiv autostrăzile A0 Centura București, A3 București – Ploiești, A7 Ploiești – Adjud, DN 1 Ploiești – Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, se circulă pe un carosabil uscat, vizibilitatea fiind bună.

Pentru reducerea riscului rutier, recomandăm conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul prin îndepărtarea zăpezii sau a gheții de pe geamuri!

Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi!