Sindicatele din Educație anunță că vor continua protestele și la simulările examenului de Bacalaureat

Într-un comunicat comun, liderii sindicali spun că decizia de a nu participa la simulări a fost luată deoarece Guvernul continuă să ne ignore revendicările și pentru că „nu putem accepta la nesfârșit ca educația să funcționeze doar pe baza sacrificiului și a muncii neplătite.

Sindicaliștii afirmă că protestul nu este îndreptat împotriva elevilor, ci împotriva măsurilor care afectează sistemul de educație. „Protestul nostru nu este împotriva voastră, ci împotriva măsurilor care distrug școala românească”, le transmit aceștia elevilor.

Totodată, profesorii fac apel și la părinți să își îndrepte nemulțumirile către Guvern. „Nemulțumirile dumneavoastră trebuie să se îndrepte către Guvernul României, care a luat măsurile anti-educație, nicidecum către profesori”, au mai transmis liderii FSLI și FSE „Spiru Haret”.