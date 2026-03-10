Simularea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a va avea loc în perioada 16-18 martie 2026.

Probele vor începe cu evaluarea la Limba și Literatura Română, iar modelele de subiecte au fost publicate pe site-ul Ministerului Educației.

Elevii de clasa a VIII-a vor susține în perioada 16-18 martie simularea la Limba și literatura română și Matematică, iar cei care au urmat studiile gimnaziale într-o limbă a minorităților naționale vor susține și proba la Limba și literatura maternă.

Evaluarea lucrărilor se face în conformitate cu baremele și instrucțiunile realizate de Ministerul Educației, iar rezultatele urmează să fie analizate la nivelul fiecărei școli pentru a identifica măsuri de îmbunătățire a performanței elevilor.

Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, elevii vor susține proba scrisă la Limba Română pe 16 martie, urmând ca pe 17 martie să susțină proba la Matematică. Proba scrisă la Limba și literatura maternă va fi susținută pe 18 martie.