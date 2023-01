Simptomele miopiei la copii si tratament

Un viciu de refractie frecvent intalnit in randul copiilor este miopia. Aceasta afectiune este destul de des intalnita in populatia unei tari, putand fi vorba despre un procent de 5-10% chiar.

Cum se manifesta miopia?

Ei bine, in loc ca razele luminoase sa se focalizeze pe suprafata retinei, acestea se focalizeaza in fata ei, deci un ajutor din afara este necesar pentru a remedia acest defect de vedere.

Vederea celor afectati de miopie

Cei care sufera de miopie se confrunta cu o vedere destul de tulbure la distanta. Cea de aproape nu sufera modificari. Desigur, in cazul celor care au deja o miopie mare, ambele vederi sunt afectate. Un avantaj, sa spunem asa, a celor ce trebuie sa poarte ochelari in acest sens ar fi faptul ca acestia nu mai sunt grosi si grei ca odinioara, ci pot implica lentile subtiri, usoare.

Recomandarea specialistilor Kidoptik este de a opta pentru lentile performante de tip asferic. O astfel de prescriptie poate fi eliberata in cadrul clinicii, in urma unui consult adecvat. Programarea acestuia poate fi realizata la numarul de telefon afisat pe Kidoptik.ro. Avantajul ochelarilor este campul vizual larg asigurat, deci in concluzie si o vedere mai relaxata. In functie de pacient, exista posibilitatea de a aplica diverse tratamente care sa creasca gradul de claritate al lentilei.

Din ce cauze apare miopia?

Nu exista studii care sa indice exact persoanele care sunt predispuse sa dezvolte miopie. Aceasta afectiune are la baza mai multi factori de risc dintre care amintim: o solicitare in exces a vederii in copilarie, existenta afectiunii la parinti, un iluminat necorespunzator in locuinta, dar si apartenenta la rasa asiatica. Cand depaseste 6 dioptrii, persoanele de sex feminin sunt mai predispuse la miopie forte. Este si cazul in care aceasta afectiune trebuie tratata cu cea mai mare seriozitate pentru ca este o problema.

Simptome ale miopiei

Iata care sunt cateva dintre semnele care indica prezenta acestei afectiuni si ar trebui sa va trimita cu cel mic la un control oftalmologic.

*o vedere neclara la distanta, strangerea ochilor fiind solutia pacientului de a focaliza imaginea.

*o apropiere excesiva de punctele de interes pentru a focaliza imaginea

*prezenta migrenelor, a nevrozitatii, cefaleei, durerile de cap si oboseala, dar si strabismul divergent.

Exista mai multe tipuri de miopie. Mai jos le gasiti enumerate. Lamuriri cu privire la fiecare va poate oferi un oftalmolog specialist. Astfel, exista miopie axiala, de indice, de curbura, putand fi medie, forte, respectiv maligna.

Riscul de miopie este mai mare la copiii din tarile industrializate. De obicei acestia depun un efort considerabil, a carui efecte se cumuleaza in timp, pentru a privi diversele dispozitive inteligente folosite zilnic chiar. Iata in mod cert un factor foarte frecvent ce conduce la aceasta afectiune. Ideala este preventia miopiei, deci un control oftalmologic de rutina este absolut necesar. Tratamentul, acolo unde afectiunea este deja prezenta, il va stabili specialistul, in urma efectuarii unu