SIMONA HALEP VORBEȘTE DESPRE RELAȚIA CU TÂRGOVIȘTEANCA SORANA CÎRSTEA

La 33 de ani, Simona Halep și-a anunțat retragerea din tenis. Meciul cu Lucia Bronzetti, pierdut cu 1-6, 1-6, la Transylvania Open, a fost ultimul din cariera ei.

Din păcate, însă, ultima parte a carierei a fost afectată de o suspendare pentru dopaj, dictată de ITIA în primă fază pe 4 ani.

Apoi, românca a reușit să câștige parțial la TAS și să reducă durata măsurii la 9 luni. Imediat după anunțul retragerii, Simona Halep a fost îmbrățișată de mai multe persoane prezente în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, inclusiv de Sorana Cîrstea.

După foarte mult timp în care nu a dorit să vorbească despre relația ei cu fosta colegă din echipa de Cupa Davis, sportiva din Constanța a „rupt” tăcerea.

Fostul lider mondial a dezvăluit ce i-a spus „Sori”, în momentul în care a luat-o în brațe.

„Voiam să mai spun. A venit Sorana la mine și mi-a spus, chiar când am terminat – poate că nu am fost cele mai bune prietene, dar felicitări pentru absolut tot ce ai făcut! Voiam să spun că nu am absolut nimic cu nicio fată din tenisul românesc. M-am bucurat mereu pentru toate. Le doresc în continuare mult succes.

Au fost discuții, au fost poate comentarii care nu au fost potrivite în anumite momente, dar e competiție foarte mare în tenis și nu e de judecat absolut nimeni pentru ce a zis; poate că și eu am zis unele lucruri care nu au fost potrivite.

Eu am avut drumul meu, mi l-am creat singură, am pierdut meciurile pe barba mea, le-am câștigat pe barba mea. Și fiecare muncește la fel de mult, cum am muncit și eu, poate și mai mult; fiecare e cu destinul și cu norocul său în viață.

Dar voiam să se înțeleagă în presă că nimeni nu are nimic de împărțit cu absolut nimeni. Am fost competitoare. Este și greu să fii prieten cu adversarul tău în competiție, dar nu suntem nici dușmani. Exclus asta.”, a declarat Simona Halep, pentru treizecizero.ro.

Prima care s-a dus la Simona Halep pentru a o lua în brațe după anunțul retragerii a fost Raluca Olaru, cea care a realizat interviul de pe terenul de la Cluj-Napoca.

Ulterior, Simona Halep le-a strâns mâinile părinților săi, aflați într-o lojă, apoi a oferit alături de Sorana Cîrstea fotografia anului, care se poate vedea în galeria foto de mai jos.

Sorana Cîrstea a luat-o în brațe pe Simona Halep și cele două au oferit un moment emoționant, mai ales că pe toată durata carierelor lor s-a vorbit că între ele ar fi mai mult decât o rivalitate sportivă.

”Simona Halep o îmbrățișează pe Sorana Cîrstea și ambele plâng”, a scris jurnalistul Jose Morgado, specializat pe tenis, pe Twitter.