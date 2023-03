Silvicultorii dâmbovițeni au pregătit în detaliu campania de împăduriri

La Direcția Silvică Dâmbovița, activitățile programate sub egida Lunii Plantării Arborilor debutează în condiții foarte bune, având ca fundament rezultatele economice remarcabile obținute pe parcursul anului trecut. Au fost făcute toate pregătirile, există un program bine stabilit și sunt asigurate resursele necesare, după o perioadă fastă din punct de vedere economic:

„Anul trecut a fost un an de excepție- a precizat directorul general Petre Marin. Realizările sunt deosebite, în condițiile în care au fost multe piedici. Prin program a fost prevăzută regenerarea pădurilor pe 104 hectare și am realizat 163 de hectare. Dintre acestea, am avut planificat 75 de hectare de regenerări naturale și am realizat 121. Iar la împăduriri am realizat 42 de hectare, față de 29 cât a fost programat. A existat posibilitatea, a existat materialul săditor și am avut și aprobarea RNP.”

Din punct de vedere economic, față de o pierdere prognozată de circa 3,3 milioane de lei, Direcția Silvică Dâmbovița a realizat peste trei milioane de lei profit, mulțumită depășirii indicatorilor în ceea ce privește punerea în valoare, exploatarea și valorificarea masei lemnoase.

Pentru anul în curs, programul de împădurire include suprafețe care însumează 121 hectare, din care 37 de hectare cu regenerări artificiale și 84 de hectare de regenerări naturale. Din aceste suprafețe, 34 de hectare – din care 20 hectare de împăduriri și 14 de regenerări naturale, vor fi realizate în această primăvară. Tot în perioada imediat următoare se vor executa lucrări de completare pe 20 de hectare, fiind estimat un necesar de 148000 de puieți forestieri, în cea mai mare parte asigurați de la Pepiniera Centrală Găești.