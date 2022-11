Sigurantele automate, de la A la Z

0 0

Foto; diversmarket.ro

Pana in prezent cele mai multe locuinte de pe teritoriul tarii beneficiaza de sigurante automate. Comparativ cu varianta fuzibila, acestea sunt mai sigure si aduc utilizatorilor o serie de avantaje care nu ar trebui neglijate. Acestea se regasesc astazi in magazinele de profil sub dimensiuni si forme variate, indeplinind insa acelasi rol. Parte din cutia de distributie electrica, ele vor intrerupe circuitul electric in caz de suprasarcina sau de scurtcircuit.

Fara nici o indoiala indispensabile, toate tipurile de sigurante automate au rolul de a oferi cablajului sistemelor electrice protectie sporita, eliminand astfel daunele pe care le-ar putea cauza curentii electrici mari. Fata de sistemele vechi, ce impuneau inlocuirea sigurantei in cazul unui scurcircuit sau a unei suprasarcini, varianta automata nu mai necesita aceasta operatiune.

Cum functioneaza sigurantele automate?

Simpla actionare a intrerupatorului dupa un incident este suficienta pentru a reporni circuitul electric. Pentru ca este mai simplu si mai usor, oricine prefera astazi aceasta alternativa a sigurantelor fuzibile. De stiut este ca, desi intrerupatorul automat protejeaza sistemul electric in cazul unui scurtcircuit sau a unei supraincarcari, acest lucru nu este valabil si in cazul unei scurgeri la pamant, adica a curentului rezidual. In acest caz, se va folosi un alt tip de intrerupator, special conceput pentru asta. Mai exact este vorba despre intrerupatorul reprezentat de o carcasa compacta ce inglobeaza fucii combinate ale intreupatoarelor de circuit, alaturi de cele ale unui dispozitiv de curent rezidual.

Revenind la sigurante, rolul indeplinit de acestea in circuite este unul vital, fiind cele care pot preveni atat scurtcuitele, cat si deteriorarea dispozitivelor diverse. Iata o scurta explicatie mai profunda pentru cei interesati de functionarea tehnica a sigurantelor automate.

Totul porneste de la efectul de incalzire a curentului. Cand totul se desfasoara normal, acesta trece prin siguranta. Caldura rezultata va fi disipata de aer. Iata cum se mentine o temperatura a sigurantei sub punctul de topire.

Odata cu aparitia defectiunii, cand se produce scurtcircuitul, curentul trece prin elementul de siguranta. Acesta va fi mult mai mare decat in mod normal, deci va genera o caldura excesiva. In cazul sigurantei fuzibile, elementul din dotare se topeste si se rupe. Sigurantele automate intrerup imediat curentul.

Exista numeroase tipuri de sigurante. De exemplu o siguranta DC va rupe circuitul in cazul unui curent excesiv ce o parcurge. Fata de o siguranta AC, aceasta are o dimensiune mai mare, in ideea de a reduce arcul sau, fapt realizat prin amplasarea electrozilor la o distanta mai mare.

Cat despre sigurantele AC, acestea pot fi de joasa tensiune sau de inalta tensiune. In cazul lor, frecventa poate modifica amplitudinea de la 0 la 60 de grade intr-o secunda. In cazul circuitului de curent alternativ, stingerea arcului se va executa mai simplu fata de circuitul de curent continuu.

Si alte date tehnice diferentiaza sigurantele si le claseaza, astfel ca utilizatorii trebuie sa se raporteze la nevoile instalatiei in care le vor utiliza pentru a face alegerea corecta. O varietate de modele, dimensiuni si preturi pentru acestea sunt disponibile publicului larg pe site-ul Diversmarket.ro.