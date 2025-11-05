Siguranța casei tale începe cu verificarea instalației de gaze

Locuințele sunt dotate cu diverse instalații și echipamente care ne fac viața mai confortabilă, însă acestea pot reprezenta și un risc major dacă nu sunt întreținute corespunzător. Una dintre cele mai periculoase neglijențe este legată de instalațiile de gaze naturale, care, dacă nu sunt verificate și monitorizate regulat, pot provoca explozibilitate, intoxicații cu monoxid de carbon și incendii.

Chiar dacă mulți dintre noi privesc zilnic contorul de gaze, puțini știu exact când a fost ultima verificare a instalației. Specialiștii recomandă ca aceste verificări să fie efectuate cel puțin o dată la doi ani, strict de către firme sau persoane autorizate, care pot asigura siguranța și funcționarea corespunzătoare a instalației.

Riscurile unei instalații neîntreținute

O instalație de gaze necontrolată poate duce la:scurgeri de gaze cu risc de explozie;acumularea de monoxid de carbon, un gaz invizibil și extrem de toxic, care poate cauza intoxicații grave sau chiar deces;incendii și distrugeri materiale majore;probleme legale și sancțiuni pentru nerespectarea normelor de siguranță.

Autoritățile și specialiștii în domeniu recomandă respectarea următoarelor măsuri:

Verificări periodice: instalația de gaze trebuie verificată cel puțin o dată la 2 ani, doar de personal autorizat;

Fără improvizații: nu încerca să repari sau să modifici instalația pe cont propriu;

Reacție rapidă la mirosul de gaz: dacă simți miros de gaz, nu acționa aparatele electrice, întrerupătoarele sau sursele de foc, aerisește încăperea și sună imediat la 112

Monitorizare permanentă: fii atent la orice sunet, miros sau funcționare neobișnuită a instalației.

Campanii de conștientizare

În multe județe, autoritățile locale și furnizorii de gaze desfășoară periodic campanii de informare pentru educarea populației privind siguranța la utilizarea gazelor. Este esențial ca fiecare proprietar sau chiriaș să fie responsabil și să asigure verificări și mentenanță regulate, pentru a evita tragedii care pot fi prevenite.

Mesajul specialiștilor este clar: siguranța începe cu tine! Fă-ți timp să verifici instalația, protejează-ți familia și locuința și nu amâna niciodată aceste controale vitale.