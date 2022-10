Și  județul Dâmbovița face parte din  NEST, programul-pilot de mentorat pentru profesorii debutanți

1 0

Au fost prelungite înscrierile pentru programul-pilot de mentorat pentru profesorii debutanți – NEST (Novice Educator Support and Training) până în data de 7 octombrie 2022.

Pentru a fi selectat în program, este nevoie să:

– ai cel mult cinci ani de experiență în predare în sistemul public

-predai în anul școlar 2022-2023 în ciclul preșcolar, primar sau gimnazial într-o școală vulnerabilă din județele Alba, Dâmbovița, Olt, Iasi, Suceava, Bacău, Neamț, Botoșani, Vaslui, Galați, Brăila, Tulcea, Călărași, Ialomița, Teleorman.

Termenul-limită de înscriere este 7 octombrie 2022. Fiecare candidat va primi un răspun până în data de 14 octombrie 2022.

Te poți înscrie ușor prin completarea unui formular.

Echipa de mentori abia așteaptă să lucreze alături de tine!

Acest program-pilot de mentorare a cadrelor didactice debutante face parte din proiectul NEST, un proiect internațional finanțat prin programul Erasmus+, sub prioritatea 3 „Sprijin pentru reforma politicilor publice”. Acest proiect este derulat în consorțiu, prin colaborarea a 16 organizații partenere din 5 State Membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Spania, Bulgaria și România) și are ca scop pregătirea profesorilor debutanți din mediile vulnerabile pentru cariera de profesor. În România, proiectul NEST este derulat în parteneriat de Teach for Romania și Ministerul Educației, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.