Sfinții Trei Ierarhi, sărbătoriți la Catedrala din Târgoviște, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon

Cu prilejul sărbătoririi Sfinților Trei Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii învățământului teologic ortodox, a fost săvârșită Sfânta Liturghie la Catedrala din Târgoviște, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, însoțit de Pr. dr. Ionuț Adrian Ghibanu, Vicar eparhial.

Din sobor au făcut parte părinții profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște, coordonați de Pr. prof. univ. dr. Florea Ștefan, decanul facultății. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul facultății, dirijat de Lect. univ. dr. Mihail Vlădăreanu, iar Pr. lect. univ. dr. Marian Bugiulescu a susținut o meditație duhovnicească despre însemnătatea Sfinților Trei Ierarhi în viața și teologia Bisericii.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Nifon a subliniat faptul că sfinții reprezintă modele desăvârșite de viață întru Hristos, repere de jertfelnicie, bunătate și misiune în slujba Evangheliei. Înaltul Ierarh a evidențiat, în fața numeroșilor studenți și credincioși prezenți, rolul esențial pe care Sfinții Trei Ierarhi îl au în teologie, filantropie și misiunea Bisericii, precum și contribuția lor fundamentală la înnoirea spirituală și morală a societății și la fundamentarea civilizației creștine a iubirii.

Adevărați titani ai gândirii și trăirii bisericești, Sfinții Trei Ierarhi i-au îndemnat pe tinerii epocii lor să valorifice înțelepciunea culturii vremii, devenind astfel repere permanente de credință, înțelepciune și bunătate, atât pentru studenții teologi, cât și pentru toți credincioșii care caută aprofundarea vieții spirituale. Prin viața și activitatea lor, aceștia au apărat adevărul credinței creștine și au oferit peste veacuri un exemplu remarcabil de îmbinare armonioasă între teologie, cultură și propovăduirea Evangheliei.

Totodată, Chiriarhul a atras atenția asupra riscului de a minimaliza darul cunoașterii, fie printr-un idealism fals care respinge știința, fie prin absolutizarea acesteia în detrimentul credinței, subliniind că înțelepciunea luminată de credință ajută omul să descopere sensul profund al vieții și al jertfei Mântuitorului.

Sărbătoarea hramului a debutat joi, 29 ianuarie 2026, în biblioteca facultății, unde Pr. conf. univ. dr. Sorin Bute a susținut conferința intitulată „Actualitatea modelului Sfinților Trei Ierarhi: unitatea dintre credință, cuvânt și faptă”.

Evenimentul s-a încheiat cu o agapă festivă, la care au participat toți cei prezenți.

Reamintim faptul că Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon este profesor al Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște și a fost, timp îndelungat, decanul acestei prestigioase instituții de învățământ superior.