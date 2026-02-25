Semnarea contractului de finanțare pentru cel mai mare proiect de distribuție a gazelor naturale din Dâmbovița, care va transforma complet viața locuitorilor din comunele Corbii Mari și Odobești

Alături de președintele CJ Dâmbovița, la eveniment au participat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Săvoiu, precum și primarii celor două comune, Ionuț Bănică și Radu Ilie.

Investiție record: 64 milioane de lei

Proiectul „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Odobești și Corbii Mari” beneficiază de o finanțare impresionantă de 64.000.000 de lei. Aceasta este cea mai mare alocare pentru infrastructura energetică a județului și promite să aducă un impact major asupra comunităților locale.

Gospodării racordate la o rețea modernă de gaze naturale, cu tehnologie inteligentă

Creșterea siguranței și confortului în locuințe

Eliminarea unei bariere majore în dezvoltarea locală, prin acces facil la energie

Stimularea economiei locale prin atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă

Impact pentru comunitate și viitor

Fiecare kilometru de rețea construit aduce prosperitate și stabilitate. Prin această investiție, Corbii Mari și Odobești nu doar că beneficiază de confort imediat, dar devin și puncte atractive pentru dezvoltare economică și investiții viitoare.

Președintele Corneliu Ștefan subliniază că proiectul este un pas important pentru modernizarea infrastructurii județene, sprijinind comunitățile rurale și oferind locuitorilor un trai mai bun, sigur și durabil.