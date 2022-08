Secretar general PNL Dâmbovița: ”Este momentul ca această clasă politică să își arate valoarea”

1 0

Aurelian Cotinescu, secretarul general al PNL Dâmbovița, a declarat într-o conferință de presă că alianța de guvernare funcționează foarte bine, în ciuda unor zvonuri și insinuări. Și va continua să funcționeze multă vreme, fiind unica soluție pentru România, pentru stabilitatea politică și economică a țării.

”Coaliția cu PSD nu cred că se clatină! Este unica soluție pentru România în acest moment și dacă este să fim corecți trebuie să ne gândim la aspectul stabilității pe care totuși la nivel politic o avem în acest moment, stabilitate economică ce este dată de stabilitatea politică și cred că România se află într-un moment destul de bun al istoriei sale, chiar dacă trece prin momente mai grele sau prin provocări importante. Dar această coaliție și-a demonstrat până la urmă meritul și a fost bine gândită! Că ea nu va fi pentru ani de zile de acum încolo, pentru că sunt doctrine diferite, idei diferite, fiecare gândește altfel economia, dezvoltarea societății și nu este simplu să te armonizezi cu un partid care are o gândire socialistă, asta este clar, dar funcționează.”

Despre o eventuală ieșire a PSD de la Guvernare, Cotinescu a spus că ar fi o problemă majoră nu doar pentru PNL, ar fi o problemă majoră și pentru PSD:

„Oamenii au acceptat această coaliție. Dacă ne uităm după sondaje, peste jumătate dintre români acceptă această coaliție și o susțin, dar nu necondiționat. Dacă se va rupe această coaliție românii vor trage la răspundere cu siguranță ambele partide, pe unii mai mult, pe alții mai puțin. Să lași țara neguvernabilă în momentul acesta, precum Bulgaria, este o problemă de siguranță națională. Conflictul cu Ucraina nu este o poveste, este aproape de noi, dacă nu ai un Guvern care să se ocupe de economie în aceste momente grele atunci toate o să o ia la vale, toate, credeți-mă, plecând de la economie până la situația socială și atunci nu știu cum le mai putem așeza, cu cine le mai așezăm… Cu cine să faci o nouă coaliție, cu cine s-o facă PSD-ul? Să ajungem la alegeri anticipate? Ne putem sinucide toți. La așa ceva nu trebuie să se ajungă. Orice partid are și un plan B și C, categoric, dar trebuie rămas la planul A.

Mai sunt și disensiuni. Este ca într-o familie, se armonizează, se discută, se așază lucrurile, cred că dacă avem maturitatea politică după 30 de ani de încercări trebuie să înțelegem că această țară are drumul ei dar trebuie ajutată de clasa politică. Până acum România s-a dezvoltat în 30 de ani, vă spun, extraordinar, dar nu datorită politicienilor. Acum este momentul ca această clasă politică să-și arate valoarea, după 30 de ani, măcar după 30 de ani”- a mai spus secretarul general PNL Dâmbovița.