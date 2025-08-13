Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Seceta accentuată pune în pericol culturile de porumb din Dâmbovița, fermierii se confruntă cu o provocare majoră

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Agricultorii din județul Dâmbovița traversează o perioadă dificilă din cauza secetei prelungite și a temperaturilor ridicate, care afectează în mod direct culturile de porumb. Datele recente arată că porumbul suferă semnificativ, iar perspectivele pentru o recoltă bogată sunt din ce în ce mai sumbre.

Deși floarea-soarelui rezistă momentan, aceasta are nevoie urgentă de ploi pentru a-și susține dezvoltarea și a asigura o producție satisfăcătoare în toamnă.

„Fără precipitații suficiente, riscul de pierderi economice este ridicat, ceea ce va avea un impact negativ atât asupra veniturilor fermierilor, cât și asupra economiei județene”, a precizat un reprezentant al Direcției Agricole Județene Dâmbovița, care monitorizează permanent situația.

Autoritățile locale sunt în alertă și continuă să evalueze starea culturilor pentru a identifica măsuri de sprijin eficiente, menite să atenueze efectele nefaste ale secetei asupra agriculturii din județ.

