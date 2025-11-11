Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu” Dâmbovița invită târgoviștenii la o nouă ediție a evenimentului „Seara de carte la Târgoviște”, joi, 13 noiembrie 2025, de la ora 17:00, la sediul instituției (Str. Stelea, Nr. 2).

Cartea propusă spre discuție este „Surâsul prințului Mîșkin”, de Aura Christi. Evenimentul are un caracter amical, iar toți cei pasionați de lectură sunt bineveniți să participe și să împărtășească impresii.

„Seara de carte la Târgoviște” este o oportunitate excelentă de dialog literar și socializare pentru cititori de toate vârstele.