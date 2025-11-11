Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
 „Seara de carte la Târgoviște” – joi, 13 noiembrie 2025

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

 Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu” Dâmbovița invită târgoviștenii la o nouă ediție a evenimentului „Seara de carte la Târgoviște”, joi, 13 noiembrie 2025, de la ora 17:00, la sediul instituției (Str. Stelea, Nr. 2).

Cartea propusă spre discuție este „Surâsul prințului Mîșkin”, de Aura Christi. Evenimentul are un caracter amical, iar toți cei pasionați de lectură sunt bineveniți să participe și să împărtășească impresii.

„Seara de carte la Târgoviște” este o oportunitate excelentă de dialog literar și socializare pentru cititori de toate vârstele.

Echipa Națională de Baschet Feminin a României a plecat de la Târgoviștespre calificările FIBA Women's EuroBasket 2027
Lecții de siguranță pentru elevi la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul" din Târgoviște
