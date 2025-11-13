„Seara de carte la Târgoviște” – întâlnire dedicată romanului „Surâsul prințului Mîșkin” de Aura Christi

Astăzi, joi, 13 noiembrie 2025, începând cu ora 17:00, la Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu” Dâmbovița (Str. Stelea nr. 2), are loc o nouă ediție a îndrăgitei întâlniri literare „Seara de carte la Târgoviște”.

Cartea propusă spre dezbatere este romanul „Surâsul prințului Mîșkin”, semnat de scriitoarea Aura Christi, o lucrare care explorează în profunzime dimensiunea spirituală și morală a ființei umane, inspirată de figura emblematică a personajului dostoievskian.

Evenimentul, devenit deja o tradiție pentru iubitorii de lectură din Târgoviște, are caracter amical și deschis, fiind un prilej de dialog cultural, reflecție și întâlnire între oameni pasionați de literatură.

Organizatorii invită publicul dâmbovițean să participe la această seară de lectură și să descopere, împreună, frumusețea și profunzimea cuvântului scris.