Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

De la 1 ianuarie 2026, vârsta de pensionare la femei a crescut cu o lună. Vârsta de pensionare la femeie era, în decembrie 2025, de 62 de ani și 5 luni. De la 1 ianuarie 2026, vârsta de pensionare la femei este de 62 de ani și 6 luni. Stagiul complet de cotizare la femei crește cu o lună din acest an și ajunge la 33 de ani și 3 luni.

Vârsta de pensionare va crește și în iulie 2026 la 62 de ani și 7 luni. Stagiul complet de cotizare va crește la femei la 33 de ani și 7 luni.

Iar la 1 ianuarie 2027 vârsat de pensionare va ajunge la 62 de ani și 8 luni. Stagiul complet de cotizare va crește la femei la 33 de ani și 8 luni.

În 2030, femeile se vor pensiona la 63 de ani. În 2035, femeile și bărbați ar trebui să se pensioneze la aceiași vârstă – 65 de ani.

A început Postul Paștelui 2026
Bonificație de 3 la sută din din impozit pentru microîntreprinderi și plătitori de impozit pe profit
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

