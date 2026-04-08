Se dau bani de la stat. Cine va beneficia de ajutor de la Guvern

Aproximativ 2,9 milioane de pensionari cu venituri de până la 3.000 de lei beneficiază de ajutorul financiar oferit de Guvern.

Potrivit actului normativ, pensionarii care au venituri de până la 1.500 de lei vor primi 1000 de lei, cei care au pensii cuprinse între 1501 și 2.000 de lei vor primi 800 de lei, iar cei care au pensii cuprinse între 2.001 și 3000 vor primi 600 de lei

Banii vor fi acordați în două tranșe, adică în lunile mai și decembrie 2026, și se vor da prin intermediul caselor de pensii. Nu este nevoie să se depună niciun document. Aceștia se vor primi odată cu pensia.