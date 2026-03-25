Scurgeri de țiței la sonde din zona Doicești

În data de 17 martie 2026, în urma unei autosesizări, o echipă de comisari din cadrul Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Dâmbovița s-a deplasat la un operator economic care desfășura activități de extracție și colectare a țițeiului brut.

Verificările au vizat punctul de lucru aferent sondei 172 din Doicești, unde au fost identificate scurgeri accidentale de produs petrolier la alte două sonde:

135 MP Doicești

189 MP Doicești

În urma incidentului, aproximativ 400 de metri pătrați de teren au fost afectați, solul fiind contaminat cu substanțe periculoase.

Probleme grave: lipsa prevenirii și a controlului

Potrivit comisarilor, operatorul economic:

nu a identificat la timp riscurile

nu a prevenit producerea incidentului

nu a gestionat corespunzător activitatea, astfel încât să evite poluarea

Aceste deficiențe au dus la afectarea mediului și au impus intervenții rapide pentru limitarea impactului.

Amendă de 100.000 lei și măsuri obligatorii

Pentru încălcarea prevederilor din legislația de mediu, în special ale O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, operatorul economic a fost sancționat contravențional cu: amendă totală de 100.000 lei

În plus, au fost dispuse:măsuri de remediere a solului contaminat,

termene clare de conformare,

obligații stricte de prevenire a unor incidente similare

Impactul asupra mediului

Scurgerile de produse petroliere reprezintă un risc major pentru:

calitatea solului

apele subterane

ecosistemele locale

Astfel de poluări pot avea efecte pe termen lung, mai ales dacă intervenția nu este promptă și eficientă.

„Poluatorul plătește” – aplicat sau doar teorie?

Acest caz readuce în discuție eficiența aplicării principiului european „poluatorul plătește”. Deși sancțiunea este semnificativă, rămâne întrebarea dacă aceasta este suficientă pentru a preveni astfel de incidente în viitor.

Autoritățile transmit însă un semnal clar: neregulile în domeniul protecției mediului nu vor rămâne nepedepsite, iar operatorii economici trebuie să respecte strict normele legale.

Incidentul de la Doicești evidențiază atât vulnerabilitățile din sectorul de exploatare petrolieră, cât și necesitatea unor controale mai riguroase. Aplicarea sancțiunilor și impunerea măsurilor de remediere sunt pași esențiali pentru protejarea mediului și responsabilizarea operatorilor economici.