Școala „Tudor Vladimirescu” din Târgoviște își redeschide porțile 

Elevii Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” revin într-o clădire complet reabilitată și pregătită pentru un nou capitol.

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a anunțat finalizarea investiției, una dintre cele mai importante din infrastructura educațională locală.

Săli de clasă modernizate, spații reconfigurate și condiții îmbunătățite pentru elevi și cadre didactice – toate acestea marchează revenirea la cursuri într-un spațiu mai sigur și mai atractiv.

Cu o extindere de peste 2500 mp a spațiilor de învățământ, numarul claselor, laboratoarelor sau cabinetelor crescând de la 26 la 37, în urma extinderii, cu o sală de festivități nouă, cu baza sportivă refăcută, cu sala de sport reabilitată și supraetajată, cu dotări de top, dar și ținând cont că și imobilul existent a fost reabilitat integral, unitatea de învățământ amintită va asigura condiții excepționale de studiu. De luni, back to school!

Un nou început, într-o școală mai frumoasă ca niciodată.