Școala „Șerban Cioculescu” Găești, complet reabilitată și dotată printr-un proiect european

Din această săptămână, elevii și profesorii de la Școala “Șerban Cioculescu” Găești își desfășoară activitatea într-o clădire ca nouă, complet reabilitată, modernă, dotată cu echipamente și mobilier nou. Clădirea a fost total renovată printr-un proiect cu valoarea de 2,7 milioane de euro.

“Am derulat aici un proiect de reabilitare și modernizare de 2,7 milioane de euro, fonduri europene, din care contribuția primăriei se ridica la 50.000 de euro. A fost o mare provocare, din cauza timpului redus, august-decembrie 2023. Investiția a presupus schimbarea gardului exterior, schimbare acoperiș, reabilitare termică, panouri solare, instalații termice, electrice și sanitare. Au fost modernizate 27 de săli de clasă, cabinetul medical, cancelaria, băile. A fost achiziționat mobilier modern și echipamente precum table inteligente, imprimante multifuncționale. În această primăvară vom depune un nou proiect pentru un corp de clădire lângă sala de sport cu laboratoare de chimie, fizică, istorie și o sală multifuncțională. Avem și un proiect de dotare a tuturor școlilor din oraș cu echipamente digitale”, a precizat primarul liberal Grigore Gheorghe.

“Felicitări domnului primar Grigore Gheorghe, este un primar cu care noi liberalii ne mândrim. Având în vedere câte realizări are în ultimii ani, mă întreb ce urmează, ar trebui să fie luat drept exemplu și de alți primari. Am observat că are ca priorități sănătatea și educația, adică stâlpii unei comunități. Vă văd nerăbdători să intrați în școală, să o descoperiți, așa că vă doresc succes în continuare, să aveți un an bun, să deveniți ceea ce vă doriți! Reprezentați viitorul țării noastre!”, a transmis vicepreședintele Senatului, Virgil Guran, prezent la redeschiderea școlii.