Școala „Radu cel Mare” din Târgoviște, un nou început: curte modernizată și bază sportivă la standarde europene

Școala Gimnazială „Radu cel Mare” din Târgoviște a trecut printr-un amplu proces de transformare, care a adus un suflu nou atât asupra clădirii, cât și asupra spațiilor exterioare. După finalizarea lucrărilor de modernizare, elevii și profesorii se bucură acum de o curte reamenajată complet și de o bază sportivă modernă, adaptată cerințelor actuale din educație și sport.

Primarul municipiului, Daniel Cristian Stan, a vizitat unitatea de învățământ și a declarat că rezultatul investițiilor este remarcabil:

„Școala arată de nerecunoscut. Este o dovadă clară că investițiile în infrastructura educațională dau roade și contribuie direct la crearea unui mediu sigur, modern și atractiv pentru copii.”

Lucrările au vizat:amenajarea unei baze sportive moderne, cu terenuri multifuncționale și dotări specifice pentru activități fizice variate;reabilitarea curții școlii, prin crearea unor spații verzi, alei sigure și zone destinate recreerii elevilor;îmbunătățirea infrastructurii exterioare, asigurând accesibilitate și siguranță pentru toți utilizatorii.

Primarul a subliniat că astfel de proiecte reprezintă o prioritate pentru administrația locală, care continuă să investească în educație:

„Copiii au nevoie de condiții moderne pentru a-și dezvolta potențialul. Fiecare școală reabilitată înseamnă un pas înainte pentru viitorul comunității noastre.”

Această modernizare face parte din programul amplu de investiții derulat de Primăria Târgoviște în infrastructura educațională, prin care mai multe unități de învățământ din municipiu sunt reabilitate, extinse și dotate.

Elevii și cadrele didactice de la Școala „Radu cel Mare” beneficiază acum de un spațiu prietenos, sigur și complet modernizat, care combină performanța educațională cu mișcarea și timpul petrecut în aer liber.

