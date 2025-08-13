Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Școala nr. 2 Titu -Târg nu se va închide!

By: Adrian NĂSTASE

Date:

Laurențiu Costache, primarul Orașului Titu, demontează cu argumente informațiile vehiculate în spațiul public, potrivit cărora Primăria și Consiliul Local Titu ar „închide” și  „dizolva” Școala Gimnazială Nr. 2 Titu-Târg. Prin intermediul unui comunicat de presă edilul prezintă situația reală, fiind vorba despre pierderea calității de personalitate juridică, motivată prin numărul prognozat de elevi și preșcolari sub pragul minim impus de legislație.

„În baza adresei oficiale transmise de către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița (Nr. 9028/30.07.2025), vă aduc la cunoștință că, potrivit prevederilor Legii nr. 141/2025, Școala Gimnazială Nr. 2 Titu-Târg nu mai îndeplinește criteriile legale pentru a funcționa, din anul școlar 2025–2026, cu PERSONALITATE JURIDICĂ. Motivul îl reprezintă efectivul prognozat de aproximativ 300 de elevi și preșcolari, sub pragul minim de 500 de elevi impus de legislația în vigoare.

În acest context, administrația locală a fost invitată să transmită un punct de vedere consultativ privind reorganizarea rețelei școlare locale, prin posibila absorbție a acestei unități de către o altă unitate de învățământ cu personalitate juridică. Decizia finală aparține exclusiv Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, care, în urma unei analize proprii, poate ține cont sau nu de propunerea transmisă de UAT Titu”, se precizează în comunicatul  Primăriei Titu.

Fără personalitate juridică nu înseamnă că școala se închide, ci doar că nu va mai avea conducere proprie, cu director și contabilitate. Adică, va funcționa ca structură a unei alte unități de învățământ din oraș, care îndeplinește condițiile legale și care va gestiona toate actele administrative și financiare.

„Elevii vor învăța în continuare în același sediu, iar cadrele didactice își vor desfășura activitatea ca și până acum. Procesul educațional nu va fi afectat – vor rămâne aceleași clase, aceiași profesori și aceleași spații.

Reorganizarea are exclusiv caracter administrativ, fiind impusă de legislație, NU de voința administrației locale. Ea nu presupune închiderea școlii, relocarea elevilor sau pierderea locurilor de muncă pentru cadrele didactice”, precizează Primăria Titu.

Adrian NĂSTASE
