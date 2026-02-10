Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” din Târgoviște, aproape de redeschidere: condiții moderne pentru elevi

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a efectuat o vizită la Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, cu doar două săptămâni înainte de redeschiderea unității de învățământ, pentru a verifica stadiul final al lucrărilor de modernizare și extindere.

Investiția este una amplă și transformă complet școala, printr-o extindere de peste 2.500 de metri pătrați a spațiilor educaționale. În urma lucrărilor, numărul sălilor de clasă, laboratoarelor și cabinetelor a crescut semnificativ, de la 26 la 37, oferind elevilor și cadrelor didactice condiții moderne și funcționale.

Proiectul include și o sală de festivități nouă, baza sportivă refăcută, precum și reabilitarea și supraetajarea sălii de sport, toate dotate la standarde actuale. În același timp, și clădirea existentă a fost reabilitată integral, fiind adusă la nivelul cerințelor educaționale moderne.

Reprezentanții administrației locale subliniază că, odată cu finalizarea investiției, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” va putea asigura condiții excepționale de studiu, contribuind la creșterea calității actului educațional și la un mediu sigur și atractiv pentru elevii din municipiul Târgoviște.