Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” din Târgoviște, aproape de redeschidere: condiții moderne pentru elevi

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a efectuat o vizită la Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, cu doar două săptămâni înainte de redeschiderea unității de învățământ, pentru a verifica stadiul final al lucrărilor de modernizare și extindere.

Investiția este una amplă și transformă complet școala, printr-o extindere de peste 2.500 de metri pătrați a spațiilor educaționale. În urma lucrărilor, numărul sălilor de clasă, laboratoarelor și cabinetelor a crescut semnificativ, de la 26 la 37, oferind elevilor și cadrelor didactice condiții moderne și funcționale.

Proiectul include și o sală de festivități nouă, baza sportivă refăcută, precum și reabilitarea și supraetajarea sălii de sport, toate dotate la standarde actuale. În același timp, și clădirea existentă a fost reabilitată integral, fiind adusă la nivelul cerințelor educaționale moderne.

Reprezentanții administrației locale subliniază că, odată cu finalizarea investiției, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” va putea asigura condiții excepționale de studiu, contribuind la creșterea calității actului educațional și la un mediu sigur și atractiv pentru elevii din municipiul Târgoviște.

Articolul precedent
AJOFM DÂMBOVIȚA:  227 de locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European, prin EURES România
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

AJOFM DÂMBOVIȚA:  227 de locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European, prin EURES România

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Angajatorii din Spațiul Economic European pun la dispoziția persoanelor...

Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița, discuții cu Federația Română de Baschet pentru dezvoltarea sportului juvenil

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a primit, la...

Chatbot-ul ANA, disponibil pe portalul ANAF,  informații fiscale la un click distanță

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță că chatbot-ul ANA...

Grevă de avertisment în primăriile din 1.582 de comune din România

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
O grevă de avertisment are loc astăzi în primăriile...

News

AJOFM DÂMBOVIȚA:  227 de locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European, prin EURES România

Social 0
Angajatorii din Spațiul Economic European pun la dispoziția persoanelor...

Chatbot-ul ANA, disponibil pe portalul ANAF,  informații fiscale la un click distanță

Administraţie 0
Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță că chatbot-ul ANA...

Grevă de avertisment în primăriile din 1.582 de comune din România

Administraţie 0
O grevă de avertisment are loc astăzi în primăriile...

© 2023 Ziarul Dâmbovița