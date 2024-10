Școala Gimnazială Șelaru a fost inclusă în programul de consolidare antiseismică

Unul dintre cele mai importante proiecte inițiate de primarul Gheorghiță Matei, care se va concretiza în noul mandat, vizează consolidarea antiseismică și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Șelaru. Este un obiectiv pentru care edilul a insistat și a făcut numeroase demersuri, asigurarea de condiții cât mai bune pentru elevi și preșcolari fiind o prioritate la nivelul administrației publice locale.

„Școala Gimnazială Șelaru este prinsă în Programul de Investiții „Școli Sigure și Sănătoase”, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Am fost nevoiți să relocăm activitatea dar am asigurat toate condițiile pentru elevi și cadre didactice, astfel încât procesul educațional să nu aibă de suferit. Așteptăm să primim și dotările constând în aparatură, mobilier și materiale didactice și am convingerea că, înainte de finalul acestui mandat vom avea în comună o infrastructură de educație modernă, un argument în plus pentru ca familiile tinere să rămână în comună”- a precizat primarul Comunei Șelaru, Gheorghiță Matei.