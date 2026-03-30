Schimbări importante privind plata amenzilor și suspendarea permisului,  în vigoare din 27 martie 2026

Începând cu 27 martie 2026, a intrat în vigoare modificări esențiale aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 146 din 25 februarie 2026, menite să simplifice procedurile și să ofere facilități contravenienților.

Plata redusă a amenzilor

Pentru anumite fapte contravenționale, inclusiv cele prevăzute de legi precum:

Legea nr. 60/1991 – adunări publice

Legea nr. 61/1991 – norme de conviețuire socială și ordine publică

Legea nr. 333/2003 – paza obiectivelor și protecția persoanelor

Legea nr. 295/2004 – regimul armelor și munițiilor

Legea nr. 126/1995 – regimul materiilor explozive, contravenientul poate achita jumătate din cuantumul amenzii dacă plata se efectuează în termenul prevăzut de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.

Reducerea perioadei de suspendare a permisului

Noile reglementări afectează și art. 104 și 113 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, intrate în vigoare tot de astăzi

Pentru cererile de reducere a perioadei de suspendare a permisului, solicitantul trebuie să prezinte dovada plății tuturor amenzilor contravenționale datorate bugetului local la data depunerii cererii.

Dovada se face prin certificat de atestare fiscală, eliberat de autoritatea locală în raza căreia domiciliază solicitantul.

În cazul persoanelor care nu au domiciliul în România sau care au permis emis de autoritate străină, se va lua în considerare doar plata amenzii care a dus la suspendare.

Verifică dacă ai amenzi restante și achită-le cât mai curând.

Obține certificatul de atestare fiscală de la autoritatea locală.

Depune cererea de reducere a perioadei de suspendare a permisului, împreună cu certificatul.

Aceste măsuri vin în sprijinul contravenienților, oferind transparență și posibilitatea de a beneficia de reduceri și proceduri mai clare.