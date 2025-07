SCHIMBĂRI DE ULTIMĂ ORĂ ÎN BASCHETUL ROMÂNESC

Cluburile interesate sunt rugate sa transmita intentia de participare/cererea de inscriere pana la data de 15.07.2025 prin e-mail la adresa competitii@frbaschet.ro.

Va reamintim ca in conformitate cu hotararile Consiliului Director din data de 05.05.2025:

“Se aprobă cu unanimitate de voturi mai multe propuneri pentru dezvoltarea si promovarea baschetului feminin:

– perioada de inscriere in competitiile feminine (LNBF, CRBF, Liga 1, Cupa Federatiei): 15.06 – 01.08.2025

– deschiderea sezonului cu Cupa Federatiei, F – in septembrie 2025, cu echipe formate din jucatoare romance si eventual naturalizate (homegrown players); cu roster de minim 7 sportive; se joaca eliminatoriu;

– SuperCupa Romaniei, F, de stabilit o data pentru septembrie 2025, pe teren neutru;

– LNBF, sezon 2025-2026 – cu inscrierea a 12 echipe; se joaca sezon regulat, cu tur-retur, urmat de play-off si play-out (cu retrogradare); in prima saptamana din octombrie 2025 se va juca sub auspicile luptei impotriva cancerului de san; de gasit variante pentru dubla legitimare pentru sportive (sa joace la seniori la o echipa, iar la junioare la alta); regula pentru LNBF si CRBF – obligatoriu minim 2 sportive romance pe intreaga perioada a meciului pe teren; sezonul sa se incheie pina la mijlocul lunii mai

– CRBF, sezon 2025-2026 – se pot inscrie echipele din LNBF, Liga 1 F si alte echipe feminine care intrunesc conditii participare; Turneul Final va avea loc in 26 si 27 februarie, iar in 28 februarie ALL STAR GAME

– Liga 1, F – aproximativ 10 echipe; cu un calendar bine stabilit, care sa nu se suprapuna cu CNU18; cu promovare pentru LNBF; de gasit variante si pentru dubla legitimare pentru sportive (sa joace la seniori la o echipa, iar la junioare la alta)

– toate echipele feminine isi desemneaza ambasador “Her World, Her Rules” pentru actiuni in programul “Adopt a team, Adopt a player”.

– fiecare echipa feminina trebuie sa aiba un reprezentant dedicat care se va ocupa de promovare (social-media, foto, interviuri, keymotion, transmisii)

– echipele trebuie sa se asigure de salile in care joaca ca au internet prin cablu si abonamente pentru internet de mare viteza

Directorul tehnic FRB si Departamentul Competitii vor prezenta spre aprobare draft-urile Regulamentelor Specifice ale competitiilor feminine pina la 1 iunie 2025.

– echipele din LNBF trebuie sa aiba obligatoriu minim o echipa de junioare proprie (pentru structuri universitare de la U16 in sus, pentru restul oricare categorie de la U13 la U18)

– pentru Liga 1, F – barem arbitru 150 lei / meci; se va face o analiza referitoare la arbitraje (cu arbitru local/echipa), dar si cu observatorul jocului de baschet (in loc de comisar sau delegat), urmand sa se ia o decizie in acest sens

– title sponsor pe competitii

– se cauta facilitati pentru echipamente sportive (discutii cu partenerul tehnic Nike), dar si sprijin pentru transport (eventual aerian, cu abonamente pe echipe).”