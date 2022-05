SCANDAL LA FINALUL MECIULUI DINTRE SEPSI ȘI CHINDIA

0 0

Cristiano Bergodi (54 de ani), antrenorul de la Sepsi, a fost eliminat de Radu Petrescu în prelungirile meciului cu Chindia Târgoviște, scor 2-1. Sepsi s-a impus cu 2-1 în fața Chindiei Târgoviște și rămâne favorită în fața lui FC Botoșani în lupta pentru ocuparea locului secund în clasamentul play-out-ului.

Finalul jocului a fost unul tensionat, Cristiano Bergodi primind cartonașul roșu din partea arbitrului Radu Petrescu după ce a făcut o adevărată criză de nervi la marginea terenului. Cristiano Bergodi a privit din tribună finalul meciului dintre Sepsi și Chindia Târgoviște, după ce a fost eliminat din cauza protestelor.

Italianul de pe banca tehnică a covăsnenilor a explicat, după fluierul de final, de ce a reacționat astfel.

„M-am enervat puţin pe arbitru pentru că l-a ţinut atât pe Dimitrov în afara terenului de joc. Eu de asta m-am enervat, pentru că erau ultimele minute, iar el rămăsese în afara terenului de joc. Am mai fost eliminat o dată, cu FCSB, înainte de Crăciun, ultimul meci acasă la noi. Îmi pare rău, îmi cer şi scuze, pentru că eu niciodată nu am jignit arbitrii, mai ales că eu am o relaţie bună cu mulţi dintre ei de când activez aici în România.

Este o victorie foarte importantă”, a spus Cristiano Bergodi la finalul meciului dintre Sepsi și Chindia.

Arbitrul Radu Petrescu nu a scăpat nici de criticile antrenorului de la Chindia, Emil Săndoi, care însă a reacționat doar la interviuri.

„A fost un fault lângă banca noastră de rezerve, din care Daniel Florea a scăpat singur cu portarul şi s-a fluierat fault. Cred că acolo trebuia lăsat avantaj”, a reacționat Emil Săndoi la finalul întâlnirii.

În urma acestui rezultat, Chindia este sigură că va juca barajul de menținere / promovare în Liga 1, fiind chiar în pericol să fie depășită de Dinamo dacă nu o va învinge pe Gaz Metan în ultima etapă din play-out.