Scafandrii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița au participat, în aceste zile, la un antrenament desfășurat pe râul Argeș, alături de echipele de scafandri din cadrul ISU Argeș și ISU Prahova

By: Roxana - Ionela Botea

Activitatea a avut ca scop menținerea și perfecționarea deprinderilor necesare intervențiilor în medii acvatice, misiuni care implică adesea condiții dificile și un grad ridicat de risc.

 În cadrul antrenamentului au fost exersate:

proceduri de căutare subacvatică

operațiuni de salvare

misiuni de recuperare în medii acvatice

coordonarea echipelor din mai multe județe

Exercițiile s-au desfășurat în condiții cât mai apropiate de cele întâlnite în misiunile reale, contribuind la creșterea capacității de reacție și la consolidarea cooperării între echipele participante.

 Prin profesionalismul și implicarea de care au dat dovadă, scafandrii ISU Dâmbovița au demonstrat încă o dată importanța pregătirii continue pentru intervențiile complexe, desfășurate în condiții dificile.

 Antrenamentul a reprezentat un nou pas în consolidarea colaborării între salvatorii din cele trei județe și în creșterea nivelului de pregătire pentru misiuni reale.

