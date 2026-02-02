Sarbatori legale 2026: Cand avem zile libere si cum ne planificam vacantele

Anul 2026 se anunta unul extrem de generos pentru angajatii din Romania. Cu un total de 17 sarbatori legale, dintre care majoritatea pica in timpul saptamanii, satmarenii au numeroase ocazii de a-si planifica escapade sau momente de relaxare alaturi de familie.

Daca te intrebi cand sa iti rezervi urmatoarea vacanta, iata ghidul complet pentru sarbatori legale 2026 si zilele in care nu se lucreaza.

Calendarul complet al zilelor libere in 2026

In tabelul de mai jos gasesti lista exacta a zilelor libere, asa cum sunt ele prevazute de Codul Muncii:

Data Eveniment / Sarbatoare Ziua saptamanii 1 ianuarie Anul Nou Joi 2 ianuarie Anul Nou Vineri 6 ianuarie Boboteaza Marti 7 ianuarie Sfantul Ioan Botezatorul Miercuri 24 ianuarie Unirea Principatelor Romane Sambata 10 aprilie Vinerea Mare Vineri 12 aprilie Pastele Ortodox Duminica 13 aprilie A doua zi de Paste Luni 1 mai Ziua Muncii Vineri 31 mai Rusaliile Duminica 1 iunie Ziua Copilului / A doua zi de Rusalii Luni 15 august Adormirea Maicii Domnului Sambata 30 noiembrie Sfantul Andrei Luni 1 decembrie Ziua Nationala a Romaniei Marti 25 decembrie Craciunul Vineri 26 decembrie A doua zi de Craciun Sambata

Minivacantele anului 2026: Unde putem face „punte”

Anul acesta ofera oportunitati excelente pentru weekend-uri prelungite. Iata cele mai importante momente de pauza:

Inceput de an maraton: Deoarece 1 si 2 ianuarie pica joi si vineri, avem deja 4 zile libere. Daca luam liber si ziua de luni (5 ianuarie), putem lega aceasta perioada cu 6 si 7 ianuarie (marti si miercuri), obtinand o vacanta de aproape o saptamana.

Deoarece 1 si 2 ianuarie pica joi si vineri, avem deja 4 zile libere. Daca luam liber si ziua de luni (5 ianuarie), putem lega aceasta perioada cu 6 si 7 ianuarie (marti si miercuri), obtinand o vacanta de aproape o saptamana. Pastele si 1 Mai: Vinerea Mare pica pe 10 aprilie, iar a doua zi de Paste pe 13 aprilie, oferind un weekend de 4 zile. La scurt timp, 1 Mai pica vineri, generand o alta minivacanta de 3 zile.

Vinerea Mare pica pe 10 aprilie, iar a doua zi de Paste pe 13 aprilie, oferind un weekend de 4 zile. La scurt timp, 1 Mai pica vineri, generand o alta minivacanta de 3 zile. Finalul de an: Sfarsitul lunii noiembrie si inceputul lui decembrie aduc o alta minivacanta de 4 zile (30 noiembrie – 1 decembrie), deoarece acestea pica luni si marti.

Contextul religios si traditiile

Este important sa consultam un calendar ortodox pentru a vedea cum se aliniaza sarbatorile cu traditiile locale. In 2026, Pastele Ortodox este sarbatorit pe 12 aprilie, la o saptamana distanta de cel catolic (5 aprilie). De asemenea, trebuie mentionat ca in 2026, Ziua Copilului (1 iunie) se suprapune cu a doua zi de Rusalii, ambele fiind sarbatori legale oficiale.

Nota pentru angajatori: Conform legislatiei in vigoare, nerespectarea zilelor libere legale poate atrage sanctiuni, cu exceptia unitatilor sanitare sau a celor cu foc continuu, unde salariatii trebuie sa primeasca compensatii in timp liber sau sporuri salariale.

Satmarenii pot profita de aceste zile pentru a vizita zonele turistice din apropiere, precum Tara Oasului sau statiunile balneare din judet, profitand de configuratia favorabila a calendarului din acest an.