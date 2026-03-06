Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
„Săptămâna verde” aduce primăvara în Filiala pentru Copii a Bibliotecii Județene Dâmbovița

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Filiala pentru Copii a Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița a fost animată de vocea și energia copiilor de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 13, grupa mijlocie, care au participat la activitățile dedicate „Săptămânii verzi”.

Evenimentul a început cu lectura poveștii „Cadoul gărgăriței Suzette”, scrisă de Quentin Greban, prilej cu care micii cititori au ascultat cu atenție și bucurie aventurile simpaticei gărgărițe.

Partea creativă a întâlnirii a transformat inspirația în acțiune: copiii au decupat, lipit și au realizat coșulețe primăvăratici plini de flori, pe care i-au pregătit cu drag pentru părinții lor.

Atmosfera a fost plină de culoare și voie bună, iar entuziasmul specific copilăriei a conturat o adevărată sărbătoare a primăverii și a lecturii, marcând un moment de educație și joacă creativă.

 Astfel de activități continuă să transforme biblioteca într-un spațiu viu, în care copiii descoperă bucuria lecturii și își dezvoltă imaginația într-un cadru prietenos și stimulativ.

