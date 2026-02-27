Săptămâna Protecției Civile: exerciții de evacuare și lecții preventive în școlile din Dâmbovița 

Activitățile dedicate Săptămânii Protecției Civile sunt în plină desfășurare, iar pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița continuă acțiunile de informare și pregătire a elevilor și personalului din unitățile de învățământ.

Au fost organizate lecții deschise și exerciții de evacuare în caz de incendiu

Pe parcursul activităților, pompierii au prezentat reguli esențiale pentru gestionarea situațiilor de urgență:

apelarea corectă a numărului unic de urgență 112;

utilizarea în siguranță a căilor de evacuare;

deplasarea organizată către punctul de adunare;

respectarea indicațiilor cadrelor didactice și ale personalului desemnat.

Scopul acestor demersuri este formarea unor deprinderi practice care pot face diferența în situații reale, astfel încât elevii și personalul să acționeze rapid, organizat și în deplină siguranță.

Promovarea voluntariatului și a informării corecte

Totodată, în cadrul activităților este promovat voluntariatul ca formă de implicare activă în sprijinul comunității, dar și platforma oficială fiipregatit.ro, unde cetățenii pot găsi ghiduri, materiale informative și recomandări utile privind comportamentul înainte, în timpul și după producerea unor situații de urgență.

Educația preventivă rămâne una dintre cele mai eficiente măsuri pentru protejarea vieții și a bunurilor.