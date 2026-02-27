Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Săptămâna Protecției Civile: exerciții de evacuare și lecții preventive în școlile din Dâmbovița 

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Activitățile dedicate Săptămânii Protecției Civile sunt în plină desfășurare, iar pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița continuă acțiunile de informare și pregătire a elevilor și personalului din unitățile de învățământ.

Au fost organizate lecții deschise și exerciții de evacuare în caz de incendiu 

Pe parcursul activităților, pompierii au prezentat reguli esențiale pentru gestionarea situațiilor de urgență:

apelarea corectă a numărului unic de urgență 112;

utilizarea în siguranță a căilor de evacuare;

deplasarea organizată către punctul de adunare;

respectarea indicațiilor cadrelor didactice și ale personalului desemnat.

Scopul acestor demersuri este formarea unor deprinderi practice care pot face diferența în situații reale, astfel încât elevii și personalul să acționeze rapid, organizat și în deplină siguranță.

 Promovarea voluntariatului și a informării corecte

Totodată, în cadrul activităților este promovat voluntariatul ca formă de implicare activă în sprijinul comunității, dar și platforma oficială fiipregatit.ro, unde cetățenii pot găsi ghiduri, materiale informative și recomandări utile privind comportamentul înainte, în timpul și după producerea unor situații de urgență.

Educația preventivă rămâne una dintre cele mai eficiente măsuri pentru protejarea vieții și a bunurilor.

Articolul precedent
Bărbat arestat preventiv după ce ar fi încălcat ordinul de protecție, la Găești
Articolul următor
CSM Târgoviște debutează în play-off-ul Ligii Naționale de Baschet Feminin cu meci acasă
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

News

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură  Dâmbovița începe vizarea carnetelor de rentă viageră agricolă

Social 0
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a...

„România trebuie condusă cu empatie pentru români” – mesaj ferm al liderului PSD

Social 0
Președintele Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, care ocupă și...

Emiterea rovinietei și a peajului, posibil afectată sâmbătă, avertizare importantă de la CNAIR

Social 0
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează...

© 2023 Ziarul Dâmbovița