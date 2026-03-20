Sancțiuni mai dure pentru nerespectarea normelor de securitate la incendiu

Noi măsuri mai stricte au intrat în vigoare odată cu OUG nr. 17/2026, publicată în Monitorul Oficial la 13 martie 2026, care modifică prevederile Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Principalele schimbări vizează înăsprirea regimului sancționator și responsabilizarea tuturor actorilor implicați:

Avertismentul nu mai poate fi aplicat pentru contravențiile unde amenda depășește 2.500 de lei.

Pentru abateri grave, amenzile pot ajunge până la 100.000 de lei, iar în anumite cazuri poate fi dispusă chiar oprirea activității.

Blocarea căilor de evacuare sau utilizarea focului deschis în spații destinate publicului se sancționează cu amenzi între 10.000 și 20.000 de lei. Repetarea acestor fapte poate duce la suspendarea funcționării construcțiilor sau spațiilor respective.

Autorizația de securitate la incendiu poate fi suspendată sau chiar retrasă, în funcție de gravitatea situației.

În cazuri deosebit de grave, faptele pot atrage răspundere penală, cu pedepse între 1 și 10 ani de închisoare.

Cadrele tehnice cu atribuții în domeniu sunt responsabilizate explicit pentru activitățile desfășurate, conform legii.

De asemenea, se extinde sfera domeniilor în care poate fi aplicat sigiliul ISU.

Autoritățile din turism au obligația de a publica lista unităților clasificate care necesită și dețin autorizație de securitate la incendiu.

Proiectanții, executanții și diriginții de șantier sunt, la rândul lor, direct răspunzători pentru respectarea normelor legale.

Autoritățile recomandă verificarea periodică a instalațiilor de stingere și alarmare, menținerea căilor de evacuare libere și actualizarea documentației tehnice.

