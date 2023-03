Salvamontiștii dâmbovițeni participă la International Mountain Rescue Race Romania

În perioada 21-23 martie 2023, la Rânca – Gorj se va desfășura IMRRR – International Mountain Rescue Race Romania, întrunire profesională internațională a salvatorilor montani menită să testeze și să pună in valoare activitatea de salvare în munți, acțiune care se bazează 75% pe aptitudini profesionale si 25 % pe aptitudini sportive.

Conceptul acestui eveniment profesional implică parcurgerea unui traseu ce reprezintă exact derularea unei acțiuni de salvare montană pe timp de iarna, pornind de la primirea apelului si detaliilor unde s-a produs evenimentul, parcurgerea unui traseul pe schiuri de tură, colțari de gheata, urcare in asigurare si coborârea in rapel, căutare in avalanșa, acordarea primului ajutor si transportul accidentaților in teren variat, orientare in teren, realizarea comunicațiilor cu Sistemul 112 și dispeceratele de urgență, radiocomunicații cu echipele terestre si cu echipajele elicopterelor de salvare.

Etapa pilot a acestei acțiuni s-a desfășurat in anul 2022, formatul propus de organizatori fiind testat de 17 echipe de salvare montana din Romania si o echipa din Serbia, reușita acestei întruniri s-a dovedit deopotrivă atractivă și utilă echipelor participante, fapt ce a determinat continuarea organizării acestei competiții.

Fiind singurul eveniment de acest gen și cu asemenea abordare, din punct de vedere al complexității probelor impuse, organizat la nivel european, a atras imediat atenția structurilor de salvare din întreg continentul, până la termenul final de înscriere fiind confirmate 11 echipe de salvatori din 8 țări Austria(3), Cehia, Germania, Italia(2), Spania-Catalonia, Polonia, Serbia, Slovacia, la care se vor alătura 26 echipe din cadrul Salvamont Romania.

De asemenea, și-au anunțat intenția și au confirmat că vor participa ca observatori, responsabili din cadrul Protecției Civile si salvatori din cadrul serviciilor de salvare montană din Ucraina, iar cel mai mare for mondial de profil, CISA ICAR – Comitetul internațional de salvare alpină, încântat de această inițiativă, unică la nivel european, și de interesul manifestat de un număr atât de mare de țări, a solicitat prezența a doi observatori, fiind delegați să participe șeful Comisiei Tehnice Terestre a CISA ICAR, dl. Gebhardt Barbisch, șeful ÖBRD Österreichischer Bergrettungsdienst din Austria și un membru din boardul de conducere, dl. Markus Holtz din cadrul Berwacht Oberstdorf din Germania.

Alături de cei doi organizatori principali, Salvamont Romania și Consiliul Județean Gorj, vor fi partenerii oficiali ai Salvamont Romania, Vodafone Romania, Hervis Romania și Fundația Vodafone, autorități locale si instituții publice din județul Gorj, firme de top pe plan mondial și național, mari producători și distribuitori de echipamente de munte, de salvare și intervenție, protecție, prim ajutor medical, hidratare si energizare.

Evenimentul va fi transmis live pe canalele de Facebook si Youtube ale Salvamont Romania.

Vă așteptăm cu drag, in data de 22.03.2023, să îi vedeți la lucru pe prietenii dumneavoastră de nădejde de pe cărările munților, oamenii în roșu, salvamontiștii, alături de colegii lor din Europa într-un eveniment de înaltă ținută profesională!