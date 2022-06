Salvamont Dâmbovița a acordat ajutor unui turist accidentat în Cantonul Brătei

1 0

În urma unui apel primit în 19-06-2022, în jurul orei 11:00 din partea Dispeceratului Unic 112, Salvamont Dâmbovița a intervenit.

Din informațiile primite, persoana accidentată, se afla pe traseul turistic ce face legatura între Podul cu Flori și Cantonul Brătei, prezentând un traumatism la nivelul membrului inferior, fiind în imposibilitate de a se deplasa.

O echipa formata din 5 salvatori montani de la Baza Pestera a plecat spre locul mai sus indicat, ajungand la victima intr-o ora.

Aceasta prezenta dureri in zona maleolara externa si interna cauzate de o alunecare pe o portiune abrupta a traseului. Am imobilizat piciorul cu ajutorul atelelor vacuum si am transportat victima ajutorul targii UT 2000 catre Cantonul Bratei unde a fost predata unei ambulante din cadrul SMURD Fieni. In momentul de fata este la Spitalul Judetean Targoviste si se afla in afara oricarui pericol.

Datorita zonei accidentate, efectelor vremii din ultima perioada, transportul victimei a fost unul dificil si a durat o ora jumatate.