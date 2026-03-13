Salariul minim brut crește de la 1 iulie 2026

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Hotărârea privind majorarea salariului minim brut pe economie.

Astfel, începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut va crește la 4.325 de lei pe lună, față de 4.050 de lei, cât este în prezent.

Măsura are ca obiectiv îmbunătățirea nivelului de trai al angajaților plătiți cu salariul minim, dar și alinierea treptată la standardele europene privind veniturile minime din muncă.

Decizia a fost adoptată în ședința de Guvern și va intra în vigoare de la 1 iulie 2026, după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.