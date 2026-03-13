Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Salariul minim brut crește de la 1 iulie 2026

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Hotărârea privind majorarea salariului minim brut pe economie.

Astfel, începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut va crește la 4.325 de lei pe lună, față de 4.050 de lei, cât este în prezent.

Măsura are ca obiectiv îmbunătățirea nivelului de trai al angajaților plătiți cu salariul minim, dar și alinierea treptată la standardele europene privind veniturile minime din muncă.

Decizia a fost adoptată în ședința de Guvern și va intra în vigoare de la 1 iulie 2026, după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.

Articolul precedent
Peste 150 de incendii de vegetație în doar 24 de ore! Pompierii au intervenit la peste 1.500 de solicitări
Articolul următor
 Dâmbovița: Începe campania de împăduriri de primăvară
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

„Steaua fără nume” ajunge pe scena Teatrului „Tony Bulandra” din Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Comedie, emoție, dramă și poezie – toate se regăsesc...

AUTORITĂȚILE ANUNȚĂ: Sprijin extins pentru transportatori, se majorează compensarea motorinei

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care modifică...

 Dâmbovița: Începe campania de împăduriri de primăvară

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Campania de împăduriri de primăvară va debuta oficial în...

Peste 150 de incendii de vegetație în doar 24 de ore! Pompierii au intervenit la peste 1.500 de solicitări

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Arderile de vegetație uscată continuă să producă pagube însemnate...

News

AUTORITĂȚILE ANUNȚĂ: Sprijin extins pentru transportatori, se majorează compensarea motorinei

Social 0
Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care modifică...

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a aprobat miercuri solicitarea Statelor Unite privind dislocarea temporară în România a unor forțe militare suplimentare și...

Extern 0
Decizia vine în contextul tensiunilor regionale generate de conflictul...

ACȚIUNEA ROADPOL „SEATBELT” ESTE ÎN DESFĂȘURARE

Social 0
În perioada 9–15 martie a.c., polițiștii rutieri din cadrul...

© 2023 Ziarul Dâmbovița