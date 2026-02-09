Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Sala de Ședințe a Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița a găzduit recent o întâlnire de lucru cu toate unitățile administrativ-teritoriale (UAT)în cadrul proiectului „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate”

Proiectul, implementat în perioada ianuarie 2025 – decembrie 2029, se desfășoară în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, fiind cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European Plus, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.

Ședința a avut ca scop identificarea și soluționarea problemelor apărute în implementarea proiectului, fiind coordonată de prefectul județului Dâmbovița, Marian Tănase, care a avut rolul de mediator între participanții la proiect și instituțiile publice deconcentrate de pe raza județului.

În urma discuțiilor, Instituția Prefectului va formula răspunsuri și va propune soluții pentru problemele ce intră în sfera sa de competență, asigurând respectarea cadrului legal în vigoare.

 Analiza punctuală a problemelor

Prefectul Marian Tănase, împreună cu reprezentanții Serviciului Juridic – domnul Andrei Rădescu (șef Serviciu Juridic) și doamna Cristina Cușcă (consilier juridic) – vor analiza întrebările adresate instituției, pentru a identifica soluții concrete și răspunsuri oficiale.

La întâlnire au fost prezenți:

Bogdan Iancu, director al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială – Dâmbovița, Marius Lixandru, inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă – Dâmbovița, membrii unității județene de sprijin și suport pentru proiect, reprezentanți ai tuturor UAT-urilor participante

Prefectul Marian Tănase a stabilit un termen de 10 zile de la data desfășurării întâlnirii pentru comunicarea soluțiilor identificate în vederea rezolvării problemelor semnalate.

Întâlnirea a subliniat importanța colaborării interinstituționale pentru ca proiectul să răspundă eficient nevoilor persoanelor vulnerabile din județul Dâmbovița, asigurând servicii de bază de calitate și accesibile tuturor comunităților.

