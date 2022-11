S-AU STABILIT OPTIMILE DE FINALĂ ALE CUPEI ROMÂNIEI, FAZA JUDEȚEANĂ

0 0

La sediul AJF Dâmbovița a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din Cupa României de fotbal, faza județeană. În etapa 16-imilor de finală s-au înregistrat următoarele rezultate

CSC V.Lungă – Străjerii Răzvad 1-9

Viitorul IL Caragiale – ACS Burduca 0-4

Cetatea Târgoviște – Recolta Gura Șuții 0-8

Gloria Mănești – Gloria Bucșani 0-1

AS Dragomirești – FC Brezoaele 4-8

Unirea Colibași – Bradul Moroeni 3-2

Olimpia Morteni – Roberto Ziduri 0-1

Sportul Mogoșani – Viitorul Voinești 0-6

Ravens Corbii Mari – Voința Crețu 7-5 dld

Știința Finta – Flacăra Șuța Seacă 4-1

Viitorul Sălcioara – FC Potlogi 1-3

Libertatea Urziceanca – Unirea Ungureni 15-1

Viitorul Gheboaia – CSM Fieni 2-1

Dentaș Tărtășești – Urban Titu 0-2

Săgeata Braniștea – Unirea Bucșani 4-0

Olimpia Picior de Munte- St.Roșu Colacu 10-1

Echipele calificate vor juca în optimi după următorul program:

Urna A: ACS Recolta Gura Șuții, ACS Urban Titu, ACS Roberto Ziduri, FC 1976 Potlogi, ACS Străjerii Răzvad, ACS Viitorul Voinești, ACS Burduca, ACS Gloria Bucșani.

Urna B: AFC 1948 Brezoaele, AFC Unirea Colibași, AS Viitorul Gheboaia, AS Știința Finta, CS Libertatea Urziceanca 1990, ACS Săgeata Braniștea, AS Olimpia Picior de Munte, FC Ravens Corbii Mari.

Programul complet al optimilor de finală:

Săgeata Braniștea – FC Potlogi

FC Brezoaele – Roberto Ziduri

Olimpia Picior de Munte – Viitorul Voinești

Ravens Corbii Mari – Gloria Bucșani

Libertatea Urziceanca – Străjerii Răzvad

Unirea Colibași – ACS Burduca

Viitorul Gheboaia – Urban Titu

Știința Finta – Recolta Gura Șuții.