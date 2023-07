S-AU STABILIT DATELE PRIMELOR ETAPE DIN LIGILE JUDEȚENE

Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal Dâmbovița întrunit în mod statutar în conformitate cu art. 41 alin. (2) din Statut, în prezența tuturor membrilor săi, adoptă:

1. Membri Comitetului Executiv au fost informați cu privire la litigiile aflate pe rolul instantelor civile și sportive

2. Se aprobă afilierea provizorie a cluburilor: AFC Viitorul Pietroșița, ACS Olimpia Morteni și AFC Mătăsaru

3. Se aprobă schimbarea denumirii următoarelor structuri sportive, ca urmare a obținerii personalității juridice: AS Viitorul Ocnița în AFC Viitorul Ocnița, AS Viitorul Gheboaia în FC Viitorul Gheboaia, AS Știința Finta în FC Știința Finta, AS Vânătorul 2015 Rățoaia în CS Vânătorul Rățoaia, AS Voința Bezdead în CS Voința Bezdead

4. Se aprobă lista cu echipele care au drept de a solicita înscrierea în Campionatul Județean Liga 4 – sezonul 2023/2024;

5. Se aprobă lista cu echipele care au drept de a solicita înscrierea în Campionatul Județean Liga 5 – sezonul 2023/2024;

6. Se aprobă perioada de transferuri de vară, pentru intervalul 17.07.2023 – 04.09.2023, cu excepția echipei câștigătoare a Cupei României – faza județeană care va putea înregistra transferuri începând cu 10.07.2023, având în vedere participarea acesteia la faza regională a competiției;

7. Se aprobă datele de începere a campionatelor județene, după cum urmează:

· Liga 4 – 19 august

· Cupa României faza I – 20 august

· Liga 5 – 27 august

· Liga 6 – 27 august

8. Se aprobă datele de desfășurare a cursurilor de formare pentru delegați (team-manageri), în speță 3, respectiv 11 august 2023;

9. Se aprobă datele de desfășurare a ședințelor pentru diseminarea regulamentelor si efectuarea tragerii la sorți pentru sezonul 2023/2024, pentru fiecare ligă în parte, după cum urmează:

· Liga 4 – 07 august

· Liga 5 – 08 august

· Liga 6 – 09 august

10. Se aprobă calendarul precompetițional și a perioadelor de înscriere a echipelor în viitoarea ediție de campionat, pentru Liga 4, Liga 5 și Liga 6;

11. Se aprobă ca dată limită de înscriere pentru competițiile de copii și juniori organizate de AJF Dâmbovița: U17 – 2007/2008, U15 – 2009/2010, U13 – 2011/2012, U11 – 2013, INTERLIGA (U10 – 2014, U9 – 2015, U8 – 2016 și U7 – 2017) să fie 18.08.2023

12. Se aprobă componența Comisiei de evaluare și certificare în vederea participării în campionatele județene și indemnizația membrilor acesteia. Comisia va avea următoarea componență: Mihai Costin, Dan Vasile și Caramalău Alexandru.

13. Se aprobă încheierea contractului și cuantumul remunerației Secretarului General

14. Se aprobă contractul și remunerația președintelui Comisiei de Competiții și omologări baze sportive

15. Se aprobă contractul și salariul secretarului Comisiei de Competiții și omologări baze sportive

16. Se aprobă salariul președintelui asociației începând cu data de 01 iulie 2023.

17. Se aprobă ca seminarul de vară și testarea teoretică a arbitrilor și observatorilor să aibă loc sâmbătă 5 august 2023, iar testarea fizică a arbitrilor să se desfășoare duminică 6 august 2023

18. Se aprobă decizia Comitetului Executiv al AJF Dâmbovița, din data de 28.06.2023.