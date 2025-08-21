Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie 2025 pentru toate categoriile de vehicule

Începând cu 1 septembrie 2025, șoferii din România vor plăti tarife mai mari pentru rovinietă, în funcție de categoria vehiculului. Majorarea urmărește finanțarea lucrărilor de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere naționale.

Noile tarife rovinietă, pe categorii:

Categoria A (autovehicule ușoare):

1 zi – 3,5 euro | 10 zile – 6 euro | 30 zile – 9,5 euro | 60 zile – 15 euro | 12 luni – 50 euro

Categoria B (autoturisme mari, microbuze):

1 zi – 8,6 euro | 10 zile – 11,5 euro | 30 zile – 18,2 euro | 60 zile – 28,8 euro | 12 luni – 96 euro

Categoria C:

1 zi – 4 euro | 7 zile – 16 euro | 30 zile – 32 euro | 12 luni – 320 euro

Categoria D:

1 zi – 7 euro | 7 zile – 28 euro | 30 zile – 56 euro | 12 luni – 560 euro

Categoria E:

1 zi – 9 euro | 7 zile – 36 euro | 30 zile – 72 euro | 12 luni – 720 euro

Categoria F:

1 zi – 11 euro | 7 zile – 55 euro | 30 zile – 121 euro | 12 luni – 1.210 euro

Categoria G:

1 zi – 4 euro | 7 zile – 16 euro | 30 zile – 32 euro | 12 luni – 320 euro

Categoria H:

1 zi – 7 euro | 7 zile – 28 euro | 30 zile – 56 euro | 12 luni – 560 euro

Autoritățile recomandă șoferilor să fie atenți la aceste modificări pentru a evita amenzi costisitoare și pentru a contribui la menținerea rețelei rutiere în stare bună.