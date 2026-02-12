Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
România va marca în februarie a cincea lună consecutivă de restrângere a consumului

By: Roxana - Ionela Botea

Este cea mai lungă serie de criză din 2009/2010, deși, spre deosebire de atunci, acum, nici America și nici Europa nu sunt în criză.

În continuare, România este țara cu cea mai mare inflație din UE, 8,6%, la mare distanță față de următoarea.

Nimeni de bună credință nu poate contesta că România a pierdut bani, timp, locuri de muncă și încredere. Iar oamenii suferă!

Nemulțumirea socială s-a generalizat în mare măsură pentru că premierul Bolojan n-a știut ori n-a vrut să admită că nu semnătura de partid contează. Că ideile bune trebuie susținute, promovate și aplicate în timp util și nu ignorate sau subminate.

Dacă premierul Bolojan ar fi ascultat și înțeles criticile PSD multe dintre măsurile sale excesive, arbitrare și profund nocive n-ar fi existat.

Odată cu preluarea măsurilor PSD de stimulare economică premierul Ilie Bolojan pare că a înțeles, în sfârșit, și necesitatea protejării populației și a reducerii inflației. PSD salută și susține mecanismul pe care acesta l-a anunțat în privința plafonării la gaz, după modelul pe care tot PSD l-a propus la alimentele esențiale.

Investiție majoră în industria de apărare: Fabrica Hanwha Aerospace transformă Dâmbovița în hub strategic NATO
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

