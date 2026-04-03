România U21 rămâne în cursa pentru EURO după dubla perfectă din martie

Naționala de tineret a României a obținut șase puncte importante în dubla disputată în luna martie, menținându-se astfel în lupta pentru calificarea la Campionatul European. Tricolorii mici continuă să spere la un loc la turneul final, după două rezultate pozitive care au readus optimismul în tabăra echipei.

Ultimele meciuri decisive din grupă se vor disputa în această toamnă:

cu Cipru U21 — 25 septembrie

cu Finlanda U21 — 30 septembrie

cu Spania U21 — 6 octombrie

Aceste partide vor fi decisive pentru stabilirea clasamentului final și pentru calificarea la EURO, iar tricolorii sunt hotărâți să lupte până la capăt.

România U21 a demonstrat de-a lungul timpului că poate produce surprize și poate învinge adversari puternici, iar suporterii speră ca această generație să repete performanțele notabile din anii precedenți.

Cu moral ridicat și șanse reale, România U21 rămâne în cursa pentru EURO și promite o toamnă plină de emoții pentru iubitorii fotbalului românesc.